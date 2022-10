fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w niedzielę rozegra swoje pierwszej ligowe El Clasico. FC Barcelonę czeka wyjazd do Santiago Bernabeu i starcie z Realem Madryt. Pod wrażeniem adaptacji reprezentanta Polski w La Lidze jest legendarny Fernando Morientes.

Morientes wychwala Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski sfinalizował tego lata hitową przeprowadzkę do FC Barcelony. Każdy jest świadomy jakości polskiego napastnika, natomiast jego początki w nowym klubie są zaskakujące i wprost fenomenalne. Błyskawicznie udało mu się zgrać z zespołem i stać się jego główną siłą ofensywną. W samej La Lidze zdołał strzelić już dziewięć bramek w ośmiu występach, przez co traktuje się go jako największego kandydata do korony króla strzelców.

W niedzielę “Duma Katalonii” zmierzy się na wyjeździe z Realem Madryt. To właśnie w reprezentancie Polski upatrywana jest największa nadzieja na zwycięstwo w El Clasico. Przed prestiżową rywalizacją o Lewandowskim z szacunkiem wypowiedział się legendarny napastnik Królewskich Fernando Morientes. Przyznał, że jego aklimatyzacja w Hiszpanii przebiegła wyjątkowo szybko.

– Kiedy idziesz do innej ligi, stykasz się z nową kulturą, nowym językiem, to przystosowanie się jest kosztownym procesem. Ale kiedy masz jakość i umiejętności Lewandowski, a dodatkowo zdobędziesz kilka bramek na starcie, to ten proces można uznać za zakończony. Lewandowski wygląda już, jakby grał w lidze hiszpańskiej od czterech, pięciu lat – uważa Morientes.

Polak jest wartością dodaną również w Lidze Mistrzów. Jego dwie bramki w trakcie środowej rywalizacji z Interem Mediolanu utrzymały Blaugranę w grze, choć o awans do fazy pucharowej będzie niezwykle ciężko.

