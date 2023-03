fot. PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Leo Messi latem będzie mógł związać się z nowym klubem

Wciąż mówi się o jego ewentualnym powrocie do FC Barcelony

Xavi Hernandez chciałby mieć w swoich szeregach Argentyńczyka

Messi wróci do Katalonii?

Leo Messi wciąż nie zadecydował o swojej przyszłości. Latem wygasa jego kontrakt z Paris Saint-Germiain, który dotychczas nie został przedłużony. Paryżanie pragną kontynuować współpracę ze swoim gwiazdorem, lecz ten się waha. O Argentyńczyka walczą kluby spoza Europy, oferujące mu olbrzymie pieniądze.

Nieustannie mówi się także o jego ewentualnym powrocie do FC Barcelony. Przychylnie na temat tego ruchu wypowiedział się wiceprezydent hiszpańskiego giganta. Xavi Hernandez również chciałby przywitać w swoich szeregach legendarnego piłkarza.

– Myślę, że to nie jest moment, aby mówić o powrocie Leo. Łączy mnie z nim przyjaźń i często rozmawiamy, ale to nie ten moment z punktu widzenia zarówno Leo, jak i Barcelony i drużyny. Zajmujemy się tym tematem. To jego dom. Ucieszyłbym się, gdyby przybył. To najlepszy piłkarz w historii, ale to jeszcze nie moment, aby o tym rozmawiać.

– Myślę, że teraz nie działamy z korzyścią dla Leo, dla klubu i dla zespołu, który jest o krok od pucharów w erze post-Messi, która nas tak martwiła – wyjaśnia.

