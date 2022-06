Pressfocus Na zdjęciu: Jordi Alba i Dani Alves

Według najnowszych raportów Mundo Deportivo, sytuacja finansowa FC Barcelony wciąż jest daleka od ideału. Szefostwo stawia na cięcie kosztów, które dotknie wszystkich zawodników i pracowników klubu.

FC Barcelona nie wyszła jeszcze z dołka finansowego

Klub dalej czeka na podpisanie sponsorskiej umowy z CVC

Żeby pozwolić sobie na większe ruchy transferowe, zarząd musi obniżyć pensje piłkarzom czy pozostałym pracownikom

Złe wieści z Katalonii

FC Barcelona szykuje grunt pod letnie okienko. Joan Laporta wprowadził inteligentną księgowość, jednak potrzeba jeszcze czasu, by wszystko zaczęło funkcjonować tak jak powinno. Wiadomo już, że udało się za darmo pozyskać Francka Kessiego czy Andreasa Christiensena. Obaj panowie zgodzili się na przejście do Blagurany, ale klub na razie nie może ich zarejestrować.

Takie problemy będą się powtarzać, jeśli przed starterem letniego okienka nie zostaną sprzedane prawa do Barca Studios. Ważą się też losy CVC, czyli lukratywnego funduszu inwestycyjnego dla La Liga, który został zablokowany m.in. przez Real Madryt.

Co więcej, dziennikarze Mundo Deportivo są przekonani, że Katalończyków czekają poważne cięcia kosztów. Zarząd już jest winny 40 mln euro Gerardowi Pique. Jeśli stoper nie przejdzie na emeryturę, to wraz z końcem kampanii 2022/23 dług osiągnie wartość 80 mln euro.

Z tego powodu wystartowały kolejne rozmowy w ramach odciążenia budżetu płac. Przedstawiciele Barcy każdego dnia negocjują zmiany w pensjach z agentami zawodników. Wkrótce taki sam mechanizm spotka pozostałych pracowników z Camp Nou.

Cała sytuacja budzi wątpliwości, co do transferu Roberta Lewandowskiego. Podobno o Polaka walczy również Liverpool. Lepszą pozycję do negocjacji z Bayernem na pewno mają The Reds, podczas gdy FC Barcelona musi liczyć się z każdym euro.

