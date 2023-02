fot. PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

FC Barcelona chce kontynuować współpracę z reprezentantem Francji. Ousmane Dembele zalicza bardzo dobry sezon, dzięki czemu zapracował na zaufanie władz klubu, dla których podpisanie z nim nowego kontraktu stało się priorytetem – informuje “Mundo Deportivo”.

Obecny kontrakt Ousmane Dembele obowiązuje do połowy 2024 roku

FC Barcelona chciała zweryfikować, czy warto wiązać się z Francuzem na dłużej

Priorytetem klubu jest podpisanie nowej umowy

FC Barcelona zadowolona z Dembele

Minionego lata wokół Ousmane’a Dembele pojawiło się ogromne zamieszanie. Francuz długo nie mógł dogadać się z FC Barceloną, aż wreszcie jego kontrakt wygasł. Poważne zainteresowanie ściągnięciem go do siebie wykazywały kluby z Premier League, lecz finalnie “Dumie Katalonii” udało się dopiąć swego. Skrzydłowy podpisał umowę tylko do 30 czerwca 2024 roku.

Blaugrana chciała w ten sposób zweryfikować, czy warto wiązać się ze swoim zawodnikiem na dłużej. W przeszłości były gwiazdor Bundesligi mierzył się z ogromnymi problemami zdrowotnymi i nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Od momentu zatrudnienia Xaviego Hernandeza nastąpił pozytywny przełom, bowiem Dembele gra regularnie, a ponadto jego obecność na boisku przynosi konkretne liczby.

To właśnie szkoleniowiec FC Barcelony naciskał na zatrzymanie w zespole skrzydłowego, bowiem władze klubu nie były do tego przekonane. Obecny sezon przebiega po myśli reprezentanta Francji. Jest drugim najefektywniejszym graczem w ofensywie, bowiem zanotował dotychczas osiem trafień oraz siedem asyst. Niedawno doznał kontuzji, lecz nie zmieniło to nastawienia ekipy ze stolicy Katalonii, która zamierza kontynuować z nim współpracę. Dembele powinien niedługo podpisać wieloletni kontrakt. FC Barcelony poczyniła już w tej sprawie pierwszy krok, jakim było skontaktowanie się z agentem piłkarza.

Zobacz również: