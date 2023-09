Emocjonalny rollercoaster w Barcelonie. Lewandowski uratował Dumę Katalonii [WIDEO]

Imago/Jose Breton Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Celta Vigo po pierwszej połowie sensacyjnie prowadziła z FC Barceloną 1:0

W 76. minucie prowadzenie na 2:0 podwyższył Douvikas

Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców w 81. minucie, a pięć minut później dołożył drugie trafienie

W 89. minucie Joao Cancelo trafił na 3:2 i zapewnił drużynie zwycięstwo

Barcelona bezradna w rywalizacji z Celtą Vigo

Nie układała się w sobotę gra FC Barcelonie. Nie dość, że Duma Katalonii nie była w stanie nadać swoim akcjom płynności, to na domiar złego od 19. minuty musiała gonić wynik. Celta Vigo zaskoczyła gospodarzy i za sprawą bramki Jorgena Strandt Larsena objęła prowadzenie. Nie był to jednak przypadek. Przyjezdni znakomicie organizowali się w defensywie, wyprowadzając przy tym niezwykle groźne kontrataki.

Celta prowadzi z Barceloną! 😮 Pewne wykończenie Larsena 🔥



📺 Mecz możecie oglądać w CANAL+ SPORT2 i CANAL+ online: https://t.co/P5UQXX9TxQ pic.twitter.com/cyybEudY1h — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 23, 2023

Xavi już w przerwie zdecydował się na zmiany, jednak pierwszą groźną akcję Barca przeprowadziła dopiero w 63. minucie. Koncertowo okazję do wyrównania zmarnował wówczas Ferran Torres, który w sytuacji sam na sam z bramkarzem uderzył obok słupka.

Blaugrana biła głową w mur, a Celta kładła cegły coraz szczelniej, wyczekując możliwości na skontrowanie rywala. W 76. minucie goście wymienili kilka krótkich podań a Anastasios Douvikas mimo obecności Ronalda Araujo uderzył na tyle szczęśliwie, że trafił do siatki i zrobiło się 2:0.

Pięć minut po golu na 0:2 przebudził się Joao Felix, który posłał piękne podanie w kierunku Roberta Lewandowskiego. Polak w trudnej sytuacji ekwilibrystycznym uderzeniem pokonał Villara i zdobył gola kontaktowego. Chwilę później Polak cieszył się z kolejnej bramki. Tym razem celnym dograniem popisał się Joao Cancelo.

𝐑𝐎𝐎𝐎𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈! 🚀🇵🇱 Co za wykończenie polskiego napastnika! 🥋 I to podanie od Joao Felixa! 🍪



📺 Końcówka meczu Barcelony z Celtą trwa w CANAL+ SPORT2 i CANAL+ online: https://t.co/P5UQXX9TxQ pic.twitter.com/E8CIOcvEul — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 23, 2023

Barca poczuła krew i ruszyła do ataku, podczas gdy piłkarze Celty wyglądali na kompletnie ogłuszonych. I to wykorzystał Joao Cancelo, który po wrzutce Gaviego trafił do siatki na 3:2 i dał wiele radości zgromadzonym na trybunach kibicom.

FC Barcelona – Celta Vigo 3:2 (0:1)

0-1 Larsen 19′

0-2 Douvikas 76′

1-2 Lewandowski 81′

2-2 Lewandowski 86′

3-2 Cancelo 89′