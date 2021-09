W czwartkowych meczach La Ligi nie zabrakło emocji. Piłkarze Realu Sociedad i Realu Betis strzelili gola w ostatnich fragmentach swoich meczów i nie bez problemów sięgnęli po komplet punktów.

Baskowie już w czołówce

Po pierwszej połowie meczu z Granadą, Real Sociedad mógł mieć do siebie spore pretensje. Gospodarze wygrywali bowiem 1:0 po golu autorstwa Germana Sancheza, chociaż nie zasługiwali na ten wynik. W drugiej odsłonie Baskowie potrzebowali kwadrans na odrobienie straty z nawiązką. Goście wygrywali 2:1, co do zadbali Aritz Elustondo i Mikel Merino. Granada nie złożyła broni i w 70. minucie rzut karny wykorzystał Luis Milla. Komplet punktów Realowi Sociedad zapewnił Elustondo. Dzięki temu Baskowie są na trzecim stopniu podium w La Lidze.

Rezerwowi zadecydowali o wyniku meczu w Pampelunie

W Pampelunie obejrzeliśmy ciekawe oraz ofensywne widowisko. Potwierdzeniem tych słów są statystyki, w tym ta przedstawiająca liczbę goli. Strzelanie w 21. minucie rozpoczął Kike Hermoso. Sześć minut przed końcem pierwszej połowy na to trafienie odpowiedział Kike Garcia. Po zmianie stron wynik rozstrzygnęli rezerwowi Betisu. Ponownie prowadzenie Andaluzyjczykom zapewnił Juanmi. W doliczonym czasie gry w jego ślady poszedł William Jose i Osasuna przegrała 1:3.