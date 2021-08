Po wielomiesięcznej przerwie do treningów z zespołem Barcelony wrócił Ansu Fati. Utalentowany 18-latek wraca do zdrowia po poważnej kontuzji kolana. Kiedy będzie do dyspozycji Ronalda Koemana?

Ansu Fati wziął we wtorek udział w treningu z zespołem Barcelony. 18-latek wrócił do zajęć po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej problemami z kolanem

Zawodnik do dyspozycji sztabu szkoleniowego z Ronaldem Koemanem na czele może być po czekającej nas przerwie na mecze reprezentacji

Do tej pory Fati w barwach Barcelony rozegrał 43 mecze, zdobywając 11 bramek

Fati ponownie na treningu Barcelony

Ansu Fati jest coraz bliżej powrotu na boiska po poważnych problemach zdrowotnych. W listopadzie ubiegłego roku zawodnik Barcelony uszkodził wewnętrzną łąkotkę lewego kolana. Konieczne było przeprowadzenie operacji i początkowo jego przerwa w grze miała potrwać około czterech miesięcy. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna.

Fati w kolejnych miesiącach musiał poddać się kolejnym operacjom, których łącznie przeszedł aż cztery. Wszystko wskazuje na to, że ostatnia z nich definitywnie rozwiązała problemu utalentowanego piłkarza i jego powrót do gry zbliża się wielkimi krokami.

We wtorkowe przedpołudnie 18-latek wziął udział w treningu zespołu, choć ograniczał się do wykonywania tylko części ćwiczeń. Nie mniej jednak jego pojawienie się na murawie ośrodka treningowego Barcelony to świetna wiadomość nie tylko dla kibiców, ale przede wszystkim trenera Barcelony Ronalda Koemana, który wkrótce powinien mieć dzięki temu szersze pole manewru.

Ansu Fati during training today. pic.twitter.com/J9fmTU43u3 — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 24, 2021

Kiedy zagra Fati?

W najbliższy weekend Barcelona rozegra trzecie ligowe spotkanie w tym sezonie, podejmując na Camp Nou Getafe. Powrót Fatiego do kadry zespołu na to spotkanie jest jeszcze wykluczony, ale według hiszpańskich mediów może być do dyspozycji sztabu szkoleniowego na pierwszy mecz po przerwie reprezentacyjnej. Duma Katalonii w ramach 4. kolejki La Liga zmierzy się wówczas na wyjeździe z Sevillą (11 września o 21:00).

Fati w pierwszej drużynie Barcelony zadebiutował w sierpniu 2019 roku, mając zaledwie 16 lat i 9 miesięcy. Od tamtej pory rozegrał w pierwszej drużynie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, już 43 spotkania, zdobywając 11 bramek i dokładając do tego pięć asyst.

