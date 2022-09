Pressfocus Na zdjęciu: Ferran Torres i Robert Lewandowski

Sensacyjne informacje przekazuje El Nacional. Zdaniem katalońskiego dziennika, Robert Lewandowski ma naciskać na Xaviego, aby ten nie wystawiał do składu Ferrana Torresa.

Robert Lewandowski ma być niezadowolony ze współpracy z Ferranem Torres

Polski napastnik narzekał na postawę Hiszpana w przegranej rywalizacji z Bayernem Monachium

Lewy zdecydowanie bardziej woli grać z Ousmane Dembele i Raphinhą

Lewandowski sfrustrowany postawą Ferrana Torresa

Robert Lewandowski zaliczył w FC Barcelona prawdziwe wejście smoka. Napastnik reprezentacji Polski w siedmiu meczach (pięciu w La Lidze i dwóch w Lidze Mistrzów) zdobył już dziewięć bramek. Proces aklimatyzacji Lewego na Camp Nou przebiega błyskawicznie, co sprawia, że jego rola ma wychodzić już daleko poza obowiązki czysto piłkarskie.

Zdaniem dziennika El Nacional, Polak miał poprosić Xaviego o to, aby nie wystawiał w pierwszym składzie Ferrana Torresa, z którym kompletnie nie może się porozumieć na boisku. Lewy miał być zdegustowany jego postawą już w meczu 2. kolejki La Liga z Realem Sociedad San Sebastian. Do wściekłości Polaka doprowadziła jednak gra Hiszpana w starciu z Bayernem Monachium. Współpraca Lewego z Torresem kompletnie się nie układała, co zdaniem RL9 miało być główną przyczyną porażki Blaugrany na Allianz Arena.

Lewandowski ma podkreślać, że zdecydowanie lepiej gra mu się, gdy na skrzydłach biegają Ousmane Dembele i Raphinha. Francuz asystował do tej pory przy dwóch golach Lewego, zaś Brazylijczyk przy jednym.

