PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Hiszpańska Marca jest przekonana, że Robert Lewandowski zadebiutuje w FC Barcelonie podczas niedzielnego El Classico, które odbędzie się w Las Vegas. Będzie to trzeci przedsezonowy sparing Dumy Katalonii i pierwszy mecz Realu Madryt od zwycięstwa w Lidze Mistrzów z Liverpoolem w Paryżu.

Robert Lewandowski zadebiutuje w sobotnim El Classico

Polski napastnik już trenuje z całym zespołem Dumy Katalonii i nie ma powodów, aby do debiutu nie doszło

Mecz według czasu polskiego odbędzie się w niedzielę, 24 lipca, o godzinie 5:00.

Oczy całego piłkarskiego świata zwrócone ku Las Vegas

Po remisie 1:1 z hiszpańskim zespołem Olot, w drugim spotkaniu towarzyskim Katalończycy zabawili się z Interem Miami wygrywając aż 6:0. Teraz, Barcelona jest już w Las Vegas, gdzie przygotowuje się do najbardziej wyczekiwanego przez kibiców pojedynku.

I to nie dlatego, że będzie to rywalizacja z Realem Madryt, ale dlatego, że będzie to spotkanie, w którym ma zadebiutować Robert Lewandowski. Po długich negocjacjach Barcelony z Bayernem Monachium, reprezentant Polski przeniósł się na Camp Nou za 50 milionów euro. Napastnik został już zaprezentowany w nowym klubie i trenuje z resztą zespołu, dlatego nie ma żadnych powodów, dla których nie mógłby zadebiutować w niedzielnym pojedynku.

To będzie drugie El Classico, które odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. Poprzednie, rozegrane pięć lat temu, skończyło się zwycięstwem Barcelony 3:2.

Oprócz debiutu Lewandowskiego, oczekuje się, że nowe wzmocnienie Barcelony Raphiha, Andreas Christensen i Franck Kessie dostaną dużo więcej minut niż w spotkaniu z Interem Miami. Na niedzielnym klasyku w Las Vegas obecny będzie również trener Xavi Hernández, któremu udało się rozwiązać problemy z wizą i jest już z drużyną w Stanach Zjednoczonych.

Dla Realu Madryt będzie to pierwszy przedsezonowy sparing. Królewscy nie rozegrali żadnego spotkania od finałowej potyczki w Lidze Mistrzów przeciwko Liverpoolowi. Ekipa ze stolicy Hiszpanii ma dostępnych wszystkich zawodników, choć według mediów, piłkarze, którzy dołączyli do zespołu jako ostatni po urlopach w sobotnim starciu nie wystąpią.

Należy pamiętać, że mecz według polskiego czasu zostanie rozegrane w niedzielę, 24 lipca, o godzinie 5:00.

