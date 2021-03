“Dziedzictwo Barcelony, Dziedzictwo Cruyffa” już w sprzedaży!

Drodzy fani futbolu! W sprzedaży jest już dostępna książka Jonathana Wilsona “Dziedzictwo Barcelony, dziedzictwo Cruyffa”. Opowiada ona o rozwoju Dumy Katalonii na przestrzeni ostatnich 30 lat. Warto dowiedzieć się, co wpłynęło na zbudowanie tak wielkiej potęgi, jaką była przez ostatnie dekady hiszpańska drużyna. Gorąco polecamy!

Fragment książki:

Kiedy okazało się, że Vilanova jest zbyt chory, by móc prowadzić drużynę, Barcelona musiała podjąć ważną decyzję. Po sukcesach Guardioli w Katalonii panowało przekonanie, że kolejni trenerzy również powinni znać klub od środka, by zachować ideową ciągłość, ale nieprzewidziany rozwój wypadków potrafi popsuć nawet najstaranniej przygotowywane plany. Przez jakiś czas zastanawiano się nad zatrudnieniem trenera Athleticu Ernesto Valverde, ostatecznie sięgnięto jednak po Argentyńczyka Gerardo “Tatę” Martino.

Powody łatwo było zrozumieć. Martino, podobnie jak Messi, pochodził z Rosario i cieszył się zaufaniem rodaka. Grał u Marcelo Bielsy w okresie świetności Newell’s Old Boys na początku lat 90. i choć jako trener był o wiele bardziej pragmatyczny od swojego mentora, to przecież uważał się za jego ucznia i wolno było sądzić, że odnajdzie się w środowisku, które Guardiola i Vilanova stworzyli na Camp Nou.

Zmiana trenera nie była zresztą w Katalonii największym wydarzeniem lata 2013. Do klubu przyszedł także Neymar, sprowadzony z Santosu za kwotę – jak wówczas mówiono – 57,1 miliona euro; później kwota, jaką wymieniano w kontekście tego transferu wzrosła do 86,2 miliona, co miało swoje daleko idące konsekwencje. Sezon w każdym razie rozpoczynał się pod znakiem dwóch zasadniczych pytań: czy Messi i Neymar pomieszczą się w jednej drużynie i czy Martino zdoła odcisnąć na niej swoje piętno, przywracając Barcelonie utraconą w poprzednim sezonie intensywność gry, szczególnie że ma tak mało czasu na przygotowania? Odpowiedzi wkrótce stały się oczywiste – a drugi problem okazał się poważniejszy niż pierwszy.

Jak na kogoś, kto przykładał większą wagę do stylu niż wyników, Martino zaczął swoją hiszpańską przygodę dość niecodziennie. Przez pierwsze 20 meczów jego drużyna nie przegrała ani razu. Dzięki bramkom strzelonym na wyjeździe okazała się lepsza od Atletico w boju o Superpuchar Hiszpanii. Wygrała też pierwsze El Clasico z Realem prowadzonym wówczas przez Carlo Ancelottiego i zdecydowanie przewodziła w tabeli. Jej styl, jak mówił Fàbregas, stał się bardziej “anarchiczny”: Katalończycy grali bardziej bezpośrednią piłkę, nie dbając już tak starannie o utrzymywanie się przy niej. Futbolówka szybciej wędrowała pod bramkę rywala, ale też szybciej trafiała pod jego nogi. Podczas wygranego 4:0 wyjazdowego meczu z Rayo Vallecano w piątej kolejce po raz pierwszy od pięciu lat Barcelona miała mniej niż 50 procent posiadania piłki. Mimo dobrych wyników wątpliwości nie znikały: czy Barca naprawdę może grać w taki sposób? A co z wiernością ideom Cruyffa?”

O książce:

Największe trenerskie seminarium w dziejach futbolu

Barcelona, ostatnie lata XX wieku. Dream Team Johana Cruyffa rozpada się na naszych oczach, trener rewolucjonista odchodzi z klubu, ale jego następcy zmieniają historię futbolu. Styl Cruyffa wciąż święci triumfy i rodzi się nowa generacja piłkarskich myślicieli: Ronald Koeman, Luis Enrique, Laurent Blanc, Frank de Boer, Louis van Gaal, kapitan Dream Teamu Pep Guardiola i młody tłumacz Jose Mourinho.

Londyn, rok 2020. Prowadzone przez Jose Mourinho i Pepa Guardiolę drużyny spotykają się w dziewiątej kolejce Premier League sezonu 2020/2021. Mający szansę na pozycję lidera Tottenham podejmuje Manchester City w walce o cenne ligowe punkty. Rywalizacja dwóch wielkich trenerów – pełna trofeów i wyzwisk, skupiająca uwagę całego kontynentu, ale poprzedzona przyjaźnią sprzed 25 lat – trwa w najlepsze.

Dziedzictwo Barcelony, dziedzictwo Cruyffa to po części książka o taktyce – o tym, jak teorie kształtujące współczesny futbol rodziły się w umyśle holenderskiego trenera i jego następców – ale również opowieść o wybitnych jednostkach, które spotkały się kiedyś na Camp Nou, tworząc największe trenerskie seminarium w dziejach piłki nożnej. To historia ich przyjaźni i rywalizacji oraz rzecz o apokaliptycznym konflikcie, który wciąż ma wpływ na oblicze futbolu.

“Dziedzictwo Barcelony, dziedzictwo Cruyffa. Ewolucja piłkarskiej taktyki: od futbolu totalnego do filozofii Guardioli”

Autor: Jonathan Wilson

Premiera: 10.03.2021

Cena okładkowa: 42,99

Liczba stron: 424