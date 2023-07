IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Andreas Christensen

Barcelona wysoko ograła Real Madryt 3:0

Urazów doznali w tym meczu Christensen i Gundogan

Nie wiadomo, jak długo potrwa ich absencja

Problemy mięśniowe Gundogana i Christensena po El Clasico

FC Barcelona po słabym meczu przeciwko Arsenalowi zagrała znacznie lepiej z Realem Madryt i pewnie wygrała 3:0. Xavi Hernandez może mieć jednak ból głowy po sobotniej potyczce, bowiem dwóch ważnych zawodników doznało urazów mięśniowych.

Andreas Christensen na murawie spędził jedynie 29. minut, a w jego miejsce musiał pojawić się Eric Garcia. Na razie nie ma informacji, jak poważny jest to uraz, ale z pewnością nie jest to dobry prognostyk na dalszą część obozu przygotowawczego do nowego sezonu. Media uważają, że może to być okazja dla Inigo Martineza, który być może wskoczy do pierwszego składu.

Real Madryt nie grał ostro, ale bardzo intensywnie zmuszając piłkarzy Barcelony do ciężkiej pracy w defensywie. Odczuł to na własnej skórze Ilkay Gundogan, który również z powodu dyskomfortu mięśniowego opuścił plac gry już pierwszej połowie. Blaugrana ma nadzieję, że uraz nie jest poważny, ale na dalsze oceny należy jeszcze zaczekać.

