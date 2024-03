Koszmar FC Barcelony trwa. Pedri opuścił boisko ze łzami w oczach

Imago / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Pedri

FC Barcelona w 27. kolejce La Liga mierzyła się z Athletic Bilbao

W pierwszej połowie Xavi musiał dokonać dwóch wymuszonych zmian

Z powodu kontuzji gry kontynuować nie mogli Frenkie De Jong oraz Pedri

Problemy FC Barcelony, Pedri i De Jong kontuzjowani

FC Barcelona w niedziele wieczorem udała się do Bilbao na wyjazdowy mecz 27. kolejki ligi hiszpańskiej. Duma Katalonii już w pierwszej połowie straciła dwóch kluczowych piłkarzy ze środka pola. Z powodu kontuzji boisko w 26. minucie opuścił zniesiony na noszach Frenkie De Jong. Zaś pod koniec pierwszej połowy w 45. minucie ze łzami w oczach z placu gry schodził Pedri.

Dla 21-letniego Pedri’ego to kolejna kontuzja w tym sezonie. Młody środkowy pomocnik w styczniu wrócił do gry po prawie miesięcznej przerwie związanej z problemami mięśniowymi. Wcześniej opuścił początek sezonu ze względu na kontuzję uda, która wykluczyła go z gry na ponad dwa miesiące. Łącznie w bieżącej kampanii Pedri opuścił już 15 spotkań FC Barcelony. Jeśli chodzi o Frenkiego De Jonga to holenderski pomocnik skręcił kostkę, a ból był na tyle silny, że nie był w stanie o własnych siłach opuścić murawy.

Szczegółowe informacje o stanie zdrowia obu piłkarzy i tym, jak długo będzie trwać ich absencja, poznamy zapewne w najbliższych dniach. Obaj zawodnicy prawdopodobnie jutro przejdą pierwsze badania, po których będzie dokładnie wiadomo, jakiego rodzaju są to kontuzję.