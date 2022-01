Pressfocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Barcelona była o krok od kompromitacji w meczu z Deportivo Alaves, Zespół Xaviego Hernandeza przed sensacyjną utratą kompletu punktów uratował Frenkie de Jong. Dzięki temu ekipa ekipa z Camp Nou triumfowała 1:0.

Blisko niespodzianki na Estadio Mendizorrotza

Barcelona nie wygrała żadnego z trzech ostatnich meczów. W tym czasie została wyeliminowana z Pucharu Króla oraz przegrała El Clasico. Gracze katalońskiego klubu teoretycznie powinni zatem być niezwykle zmotywowani, aby rozprawić się z Deportivo Alaves.

Niedzielna potyczka wyglądała tak, jak się tego spodziewaliśmy. Barcelona zdominowała statystykę posiadania piłki i zmusiła rywala do głębokiej defensywy. Podopieczni Xaviego Hernandeza mieli jednak problem z udokumentowaniem przewagi, przez co do przerwy remisowali bezbramkowo.

W drugiej połowie Deportivo Alaves mogło mieć uzasadnione marzenie o tym, że zakończy konfrontację z hiszpańskim gigantem bez straty gola, a to oznaczałoby dopisanie cennego punktu w tabeli. Scenariusz ten legł w gruzach trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry. Wówczas asystę zaliczył Ferran Torres, a z gola na wagę zwycięstwa 1:0 cieszył się Frenkie de Jong.