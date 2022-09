PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Sytuacja Memphisa Depaya w Barcelonie jest dość skomplikowana. Holender był bliski opuszczenia latem klubu, potem został odstawiony na boczny tor ze względu na transfery Lewandowskiego i Raphinhy, a mimo to może liczyć na nowy kontrakt w Katalonii.

FC Barcelona jest gotowa zaproponować Depayowi nowy kontrakt

Holender był bliski opuszczenia klubu latem, a obecnie jest tylko rezerwowym

Mimo to, Xavi ceni jego umiejetnośc

Przyszłość Depaya wyjaśni się po mundialu w Katarze

Memphis Depay dołączył do Barcelony w 2021 roku na zasadzie wolnego transferu. Reprezentant Holandii zaczął dobrze, strzelając kilka ważnych bramek, ale kontuzja zahamowała jego karierę. Pojawienie się w styczniu nowych napastników, takich jak Ferran Torres i Pierre-Emerick Aubameyang, dodatkowo wpłynęło na jego czas gry. Mimo to zakończył ostatni sezon jako najlepszy strzelec klubu z 13 bramkami we wszystkich rozgrywkach. Jednak wraz z letnimi transferami Roberta Lewandowskiego i Raphiny znów spadł w hierarchii klubowej.

Holender był bliski opuszczenia latem FC Barcelony i dołączenia do Juventusu. Możliwy transfer był głośno komentowany przez kilkanaście dni, zanim całkowicie upadł i zmusił gracza do pozostania na Camp Nou. Obecnie nie dostaje zbyt wielu szans do pokazania swoich umiejętności, a dodatkowo jego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku, co wywołuje spekulacje na temat jego przyszłości.

Jak wynika z informacji przekazywanych przez kataloński SPORT, Barcelona rozważa teraz możliwość zaoferowania Depayowi nowego kontraktu na kolejny rok, o ile jego pensja będzie korzystna dla klubu. Xavi jest bardzo zadowolony z profesjonalizmu Holendra i ceni go za jego wszechstronność. Fakt, że 28-latek zaakceptował swoją rolę w drużynie i chętnie wnosi swój wkład w każdy możliwy sposób, jest postrzegany przez katalońskich gigantów jako kolejny pozytywny punkt.

Zatem wszystko wskazuje na to, że Barcelona byłaby chętna zaproponować mu nowy kontrakt, jeśli nie będzie zbyt wygórowany. Jednak jakakolwiek decyzja zostanie prawdopodobnie podjęta po mistrzostwach świata jeszcze pod koniec roku, w oparciu o wyniki Depaya na turnieju w Katarze. Holenderski as zażądał od Juventusu pensji w wysokości około 7 milionów euro, zanim jego transfer upadł. Czy jest to kwota, na którą Barcelona byłaby otwarta w przypadku przedłużenia jego kontraktu, dopiero się okaże.

Zobacz również: FC Barcelona zmienia główny cel transferowy, priorytetem pomocnik z Premier League