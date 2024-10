fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pedri (w środku)

Barcelona optymistyczna. Pedri zostanie na dłużej?

Pedri w optymalnej dyspozycji to bezsprzecznie jeden z najlepszych pomocników na świecie. W przeszłości Hiszpan regularnie mierzył się jednak z poważniejszymi lub drobniejszymi problemami zdrowotnymi, przez które Barcelona nie mogła w pełni na niego liczyć. Sezon 2024/2025 układa się do tej pory po jego myśli – omijają go urazy, a każdy kolejny mecz wpływa pozytywnie na jego formę fizyczną. Hansi Flick traktuje Pedriego jako absolutnego lidera drugiej linii, a ten odpłaca się świetnymi występami. W środę rozegrał kapitalne zawody przeciwko Bayernowi Monachium, przyczyniając się do wysokiego zwycięstwa.

W Katalonii nie mają już żadnych wątpliwości dotyczących przyszłości Pedriego – to wielka gwiazda, więc zatrzymanie go w drużynie jest priorytetem. Umowa Hiszpana wygasa w 2026 roku, dlatego klub już teraz pracuje nad jej przedłużeniem. “Jijantes FC” donosi, że Deco po meczu z Bayernem Monachium spotkał się z agentem 21-latka. Obie strony pozostają w życzliwych relacjach i są zainteresowane kontynuowaniem współpracy. W Barcelonie panuje przekonanie, że Pedri nie będzie robił problemów i szybko przystanie na propozycję.

Pedri rozegrał w tym sezonie dla Barcelony 13 meczów, strzelając w nich trzy bramki. Długofalowo miałby stworzyć kompletny tercet w środku pola z Gavim oraz Markiem Bernalem. Flick jest zdania, że cała trójka znakomicie się uzupełnia.