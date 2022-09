PressFocus Na zdjęciu: De Jong (z prawej) i Delaney

Frenkie de Jong mógł latem odejść z Barcelony. Ostatecznie w niej pozostał, ale klub chce obniżyć pensję Holendra, by dostosować ją do limitu płac. Pomocnik nie oponuje w tej kwestii i oczekuje się, że obie strony zasiądą do stołu negocjacyjnego pod koniec bieżącego sezonu.

Barcelona próbowała latem sprzedać Frenkiego de Jonga z powodu jego wysokiej pensji

Ostatecznie Holender postawił na swoim i pozostał na Camp Nou

Obie strony mają pod koniec sezonu zasiąść do negocjacji w sprawie dostosowania pensji gracza do limitu płac drużyny

De Jong gotów na obniżkę pensji, by zostać w Barcelonie na dłużej

Saga związana z Frenkiem de Jongiem ciągnęła się niemal przez całe lato. Holender podczas swoich pierwszych trzech sezonów w barwach Barcelony nie zachwycił, przez co klub nie uznawał go za gracza niezastąpionego. Duma Katalonii namawiała 25-latka do negocjacji w sprawie obniżenia pensji bądź odejścia. Trudno dziwić się postawie obu stron. Z jednej strony pomocnik inkasuje netto około 15 milionów euro, co zapewnił mu jeszcze poprzedni, niesławny, zarząd. Jest to znacznie więcej, niż zamierza oferować klub jakiemukolwiek zawodnikowi. Przypomnijmy, że pensja największej gwiazdy zespołu, Roberta Lewandowskiego, oscyluje wokół dziewięciu milionów euro za sezon. Z drugiej strony Holender uwielbia życie w stolicy Katalonii i grę dla bordowo-granatowego zespołu, który w dodatku musi respektować zawarty przez poprzedni zarząd kontrakt. O gracza mocno zabiegał Manchester United, a swoich szans szukała też Chelsea. Ostatecznie jednak były gracz Ajaxu pozostał na Camp Nou i jest dla Xaviego istotnym elementem drużyny, choć często wchodzi na boisko z ławki rezerwowych.

Chociaż latem napięcie między zawodnikiem, a klubem było wyczuwalne, wygląda na to, że relacje wróciły już do normy. Marca donosi, że Holender jest gotowy do obniżenia wynagrodzenia. Jego agent ma zasiąść z reprezentantem Barcelony do stołu negocjacyjnego pod koniec bieżącego sezonu. Celem ma być pozostanie 25-latka w drużynie na dłużej, przy dostosowaniu jego pensji do drabinki płacowej obowiązującej w klubie.

De Jong wystąpił w tej kampanii już w ośmiu meczach. Strzelił jedną ligową bramkę.

Czytaj więcej: Busquets dementuje doniesienia o swojej przyszłości. “Nic się nie wydarzyło”.

Holandia Belgia 2.30 3.60 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 września 2022 12:57 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin