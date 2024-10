Czy Szczęsny zagra w El Clasico? Decyzja zapadła

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Czy Szczęsny zagra w El Clasico?

Wojciech Szczęsny nie zagra w nadchodzącym El Clasico, ponieważ Hansi Flick zdecydował się postawić na Inakiego Penę. Takie informacje najpierw podał serwis AS, a następnie potwierdziło je kilka innych renomowanych źródeł z Hiszpanii. Spotkanie Realu Madryt z FC Barceloną odbędzie się w sobotę (26 października) o godzinie 21:00 na Santiago Bernabeu.

Takiej decyzji Hansiego Flicka można było się spodziewać po jego niedawnych słowach. Trener Barcelony przyznał, że Inaki Pena spisuje się dobrze i ma zaufanie. Szkoleniowiec nie chciałby wprowadzać niepotrzebnych roszad na tak ważnej pozycji.

– Jestem zadowolony z tego, że mówi [Szczęsny], że jest gotowy do gry, to dobrze, ale uważam, że nie ma powodu, aby coś zmieniać. […] Mamy taki plan, ale nie wiemy, co może się wydarzyć. Dobrze radzi sobie na treningach – stwierdził Flick.

Kiedy Szczęsny zadebiutuje w Barcelonie?

Patrząc na kalendarz spotkań FC Barcelony, pojawia się jeden mecz, w którym możliwy jest debiut Wojciecha Szczęsnego. Jest to 6 listopada, gdy Duma Katalonii zmierzy się w Lidze Mistrzów z Crveną Zvezdą Belgrad. Jest to teoretycznie słabszy przeciwnik, a więc Hansi Flick może się zdecydować na liczne zmiany w składzie.

