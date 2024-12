Courtois zdecydował ws. przyszłości w Realu Madryt. Jest pewny

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Courtois gotowy do rozmów

Real Madryt dysponuje dwoma golkiperami wysokiej klasy. Numerem jeden jest oczywiście Thibaut Courtois, jednak Andrij Łunin już wielokrotnie udowodnił, że zasługuje na grę w koszulce Królewskich. Los Blancos są zadowoleni z postawy obu bramkarzy i nie szukają nowych zawodników na tę pozycję. Dowodzi o tym między innymi podpisanie nowej umowy z Ukraińcem, który na Santiago Bernabeu ma występować przynajmniej do 30 czerwca 2030 roku.

Wideo: absurdalnie wysokie wyceny piłkarzy Realu Madryt

Natomiast jak prezentuje się sytuacja kontraktowa Belga? Courtois aktualnie jest związany z Realem porozumieniem ważnym do końca sezonu 2025/26. Obecnie obie strony nie prowadzą rozmów na temat przedłużenia umowy, co chcą wykorzystać największe kluby Arabii Saudyjskiej, o czym poinformował Jose Felix Diaz. 32-latek, co wydaje się dosyć oczywiste, ma być kuszony ogromną podwyżką.

Czy Courtois przystanie na ofertę z Saudi Pro League? Na pewno nie zrobi tego w najbliższej przyszłości. Miguel Ángel Díaz ujawnił, że 102-krotny reprezentant Belgii wyraża zainteresowanie przedłużeniem umowy z Realem Madryt i nie zamierza zmieniać klubowych barw. Jednocześnie Los Blancos także chcą kontynuować współpraca ze swoją “jedynką”. To oznacza, że niedługo obie strony zapewne usiądą do rozmów. Jedno jest pewne – Thibaut Courtois w ciągu przynajmniej trzech lat nie odejdzie z Santiago Bernabeu.