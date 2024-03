Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Pedri, Gavi i Christensen

Zmiana pozycji w wykonaniu Andreasa Christensena była podawana jako jeden z powodów poprawy gry FC Barcelony

Duńczyka zabrakło w dwóch ostatnich spotkaniach swojej drużyny. Cierpi na uraz ścięgna Achillesa

Według dziennikarzy Mundo Deportivo, jego występ przeciwko Paris Saint-Germain nie stoi pod znakiem zapytania

Xavi wolał nie ryzykować, ale jego pomocnik jest gotowy do gry

Odkąd Xavi Hernandez ujawnił swoją decyzję o opuszczeniu FC Barcelony po sezonie, zespół nie zanotował ani jednej porażki. Mało tego, znowu wygląda pewnie w obronie, a do tego zakwalifikował się do grona najlepszych ośmiu klubów w Europie.

Wielu ekspertów poprawę wyników drużyny zestawiało z przestawieniem Andreasa Christensena na pozycję defensywnego pomocnika. Reprezentant Danii gwarantował drużynie spokój i siłę fizyczną w drugiej linii. Dlatego też fani Blaugrany przestraszyli się, gdy 27-latek wypadł z meczu z Atletico Madryt na godzinę przed pierwszym gwizdkiem. Ostatecznie, jednak, jego miejsce przejął Sergi Roberto, a Duma Katalonii wygrała aż 3:0. Okazało się, że Christensen cierpi na uraz ścięgna Achillesa.

Przez kontuzję piłkarza ominęło marcowe zgrupowanie reprezentacji Danii. Wydawało się jednak, że w tym czasie wróci do pełni zdrowia. Zabrakło go jednak w sobotnim starciu z UD Las Palmas (1:0). Dziennikarze Mundo Deportivo uspokajają jednak środowisko FC Barcelony. Według nich Christensen, podobnie jak Ronald Araujo, znalazł się na ławce rezerwowych ze względów bezpieczeństwa. Zespół ma aż dziesięć dni odpoczynku przed pierwszym meczem z Paris Saint-Germain, dlatego też Xavi Hernandez nie chciał ryzykować nawrotem urazów. To samo źródło przekonuje, że występ Duńczyka na Parc des Princes nie stoi pod znakiem zapytania. Co istotne, niewykluczony jest także powrót do zdrowia Pedriego. Klub w żadnym wypadku nie zamierza jednak zmuszać swojego pomocnika do pośpiechu.

Christensen rozegrał w tym sezonie już 33 spotkania. Zanotował dwie asysty w La Lidze.

