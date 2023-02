Pressfocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Atletico Madryt uchroniło się od sensacyjnej porażki w La Lidze. Uczynił to rezerwowy napastnik, który dał gościom wyjazdowy triumf z Celtą Vigo (1:0).

Cela ma czego żałować

W Vigo długimi fragmentami lepsi byli gospdoarze

Do domu u z kompletem punktów po triumfie 1:0, wraca Atletico

Rezerwowy uratował Atletico w Vigo

Luty nie rozpoczął się dobrze dla Atletico. Podopieczni Diego Simeone dali sobie zabrać zwycięstwo z Getafe, które wywalczyło w Madrycie remis 1:1. Los Colchoneros szansy na zrehabilitowanie się upatrywali w konfrontacji na Estadio de Balaídos. Przeciwnikiem była Celta Vigo, która znajdowała się w dolnej połowie tabeli.

Atletico pragnęło i potrzebowało wygranej w Vigo. Goście nie zrobili jednak niczego, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Ich występ był do zapomnienia. Celta wykreowała sobie siedem okazji strzeleckich. Gospodarzy mocno zawiodła jednak precyzja. Ledwie jedna próba okazała się celna, więc do przerwy zabrakło goli.

Po zmianie stron Atletico było w jeszcze większych tarapatach. Ich postawa pozostawiała wiele do życzenia. Z kolei Celta kilkukrotnie mogła objąć prowadzenie. Javi Galan był bliski gola, ale futbolówkę z linii bramkowej zabrał Jan Oblak. Później czerwoną kartkę otrzymał Stefan Savic, a Iago Aspas trafił w poprzeczkę po rzucie wolnym. Tym bardziej Atletico może być dumne z tego, że do domu wróci z kompletem punktów. Minutę przed końcem drugiej odsłony, Yannick Carrasco wdarł się w pole karne, gdzie pokusił się o strzał. Został on zablokowany, ale futbolówka trafiła pod nogi Memphisa Depay’a. Sprowadzony zimą Holender obrócił się w szesnastce i pokonał bramkarza. Diego Simeone i spółka pokonali 1:0 Celtę Vigo.