Ancelotti zapytany o kontrakt Viniciusa. “Jestem zmęczony tym tematem”

Vinicius Junior podobno rozważa przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej, ponieważ Real Madryt nie jest w stanie zapewnić mu zarobków na preferowanym przez niego poziomie. Medialne spekulacje na konferencji prasowej uciął Carlo Ancelotti.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti: Vinicius jest szczęśliwy w Realu Madryt

Vinicius Junior jest w ostatnich dniach postacią numer jeden w hiszpańskich mediach. Według prasy trwają rozmowy między przedstawicielami Brazylijczyka a Realem Madryt w sprawie przedłużenia kontraktu. Negocjacje mają jednak nie iść po myśli 24-letniego skrzydłowego, który chciałby zarabiać najwięcej w całej drużynie. Dlatego gwiazdor podobno rozważa przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby liczyć na astronomiczną pensję.

Jak wiadomo, do medialnych spekulacji trzeba podchodzić z dystansem i takie samo zdanie ma Carlo Ancelotti. – Kontrakt Viniciusa? Jestem zmęczony tym tematem. Nie martwię się o jego przyszłość. On jest bardzo szczęśliwy w Realu Madryt, a wszyscy w naszym klubie są z niego zadowoleni. Nie mam nic więcej do powiedzenia – przyznał włoski szkoleniowiec na dzisiejszej konferencji prasowej, cytowany w mediach społecznościowych przez Fabrizio Romano.

Sam piłkarz w każdym wywiadzie zapewnia, że jego priorytetem jest pozostanie na Santiago Bernabeu. Obecna umowa gwiazdy wygasa w 2027 roku. W aktualnej kampanii Vinicius Junior rozegrał 30 meczów, zdobył 16 bramek i zaliczył 12 asyst, będąc czołową postacią stołecznej ekipy. Wychowanek Flamengo jest wyceniany na około 200 milionów euro, aczkolwiek klauzula napastnika wynosi miliard euro. Zatem kluby z Bliskiego Wschodu najprawdopodobniej musiałyby się liczyć z wyłożeniem na stół rekordowej kwoty.