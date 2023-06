Luis Campos w minionym sezonie starał się łączyć pracę w Paris Saint-Germain i Celcie Vigo. O ile we Francji są zadowoleni z jego pracy, o tyle Hiszpanie oczekują, że doradca strategiczny bardziej zaangażuje się w planowanie kadry na przyszły, trudny sezon.

Luis Campos jest jednocześnie doradcą strategicznym w PSG i Celcie Vigo

Hiszpański klub niedawno w ostatniej chwili uratował utrzymanie w La Lidze

W Galicji nie są zadowoleni z zaangażowania Camposa i liczą, że to się natychmiast zmieni

Celta Vigo ma oczekiwania wobec Camposa

Luis Campos w marcu 2022 roku został doradcą strategicznym w Celcie Vigo. Kilka miesięcy później przyjął tę samą posadę w Paris Saint-Germain. 58-latek zakładał, że zdoła połączyć ze sobą te dwa stanowiska.

O ile w stolicy Francji są relatywnie zadowoleni z jego zarządzania kadrą odpowiedzialną za transfery, o tyle w Hiszpanii sytuacja ma się zgoła odmiennie. Transfery nie wypaliły, a klub do ostatniej kolejki walczył o utrzymanie w La Lidze. Marca przekazuje, że Galisyjczycy postawili sprawę jasno. Liczą, że Campos wykaże znacznie większe zaangażowanie w kształtowanie kadry na kolejną kampanię. W minionym roku uczestniczył w wielu meczach, odbył kilka spotkań z włodarzami i od czasu do czasu odwiedzał szatnię. Według Celty jest to jednak zdecydowanie za mało.

