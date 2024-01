IMAGO / Sensis Cebolla Na zdjęciu: Andirj Łunin

Na Kepę i Łunina spadła fala krytyki

Obaj bramkarze popełniali ostatnio błędy

Nie wiadomo kto będzie bronić przy okazji najbliższego meczu

Ancelotti broni swoich bramkarzy

Kepa popełnił kosztowny błąd w półfinale Superpucharu Hiszpanii, z kolei Andrij Łunin nie popisał się w meczu Pucharu Króla przeciwko Atletico. Na obu bramkarzy spadła fala krytyki. Odniósł się do niej trener Realu Madryt, Carlo Ancelotti.

– Nie ma bramkarzy bezbłędnych. Taka już jest ta profesja. Zarówno Kepie, jak i Łuninowi się to przytrafiło, ale nie oznacza to, że straciłem do nich zaufanie. Jeśli pojawiają się jakieś dyskusje na temat ich przyszłości i potencjału, to tylko w mediach. W klubie takich rozmów i obaw nie ma – zaznaczył Ancelotti.

Włoch broni swoich podopiecznych, ale nie oznacza to, że Real Madryt nie zmieni po sezonie bramkarza numer jeden. Kepa może wrócić do Chelsea. Nie wiadomo też czy Królewscy zaoferują Łuninowi nową umowę. Klub w tej sprawie od pewnego czasu zwleka.

Nie jest też pewne kto pojawi się między słupkami przy okazji kolejnego meczu w lidze. Do tej pory w spotkaniach La Liga występował głównie Łunin.

