Pressfocus Na zdjęciu: Martin Braithwaite

Martin Braithwaite od sierpnia leczy kontuzję kolana, której nabawił się w rywalizacji z Getafe CF. Nowy trener FC Barcelona, Xavi Hernandez zapewnił jednak, że niecierpliwie oczekuje jego powrotu.

Martin Braithwaite w sierpniu nabawił się kontuzji kolana

Duński napastnik przechodzi obecnie rehabilitacje

Xavi zapewnił go jednak, że po powrocie do zdrowia, bardzo na niego liczy

Braithwaite rozmawiał z Xavim

Martin Braithwaite kapitalnie rozpoczął sezon 2021/2022. Na inaugurację rozgrywek La Liga, strzelił dwa gole i zaliczył asystę w rywalizacji z Real Sociedad San Sebastian. Później wystąpił jeszcze w dwóch meczach FC Barcelona, po czym doznał kontuzji kolana. W związku z tym, koło nosa przeszło mu już 16 meczów Dumy Katalonii.

Napastnik reprezentacji Danii przechodzi obecnie rehabilitację, ale zdążył już porozmawiać z nowym szkoleniowcem Blaugrany, Xavim Hernandezem. Ten zapewnił go, że mocno na niego liczy po powrocie.

– Rozmawiałem już z Xavim. Jasno powiedział mi czego ode mnie oczekuje. Wspominał też jak ma grać jego zespół. To będzie bardzo ekscytujące. Teraz chce więc szybko wrócić do zdrowia, a później ponownie odgrywać ważną rolę w drużynie. Rehabilitacja póki co przebiega zgodnie z planem – przyznał w rozmowie ze stacją TV3.

