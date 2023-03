fot. PressFocus Na zdjęciu: Boajn Krkić

Bojan Krkić zgodnie z przekazem Gerarda Pique ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery

32-latek informacje na ten temat przekazał w trakcie konferencji prasowej na Camp Nou

Hiszpan większość swojej kariery spędził poza La Liga, ale najwięcej zawdzięcza właśnie FC Barcelonie

“Nadszedł mój czas”

Bojan Krkić wystąpił 163 razy w FC Barcelonie. Raz zagrał w drużynie narodowej. Największymi sukcesami zawodnika są trzy tytuły mistrza La Liga i dwa triumfy w Lidze Mistrzów.

– Dziękuję wszystkim za to, że tu jesteście. Wszyscy obecni są dla mnie bardzo ważnymi osobami – mówił Krkić cytowany przez Diario Sport.

– Trafiłem do akademii piłkarskiej Barcelony, gdy miałem osiem lat, a teraz, w wieku 32 lat, po wielu latach osobistych doświadczeń i nauki, z dumą ogłaszam, że mój etap jako zawodowego piłkarza dobiega końca. Jestem bardzo wdzięczny za wszystko, przez co przeszedłem. Życie to etapy i czuję, że nadszedł mój czas. Ogłaszam, że zdecydowałem się zakończyć karierę – mówił Hiszpan.

Były piłkarz podziękował prezydentowi Barcelony Joanowi Laporcie, którego nazwał wyjątkową osobą, za umożliwienie zorganizowania ceremonii pożegnania na terenie klubu. Krkić podziękował też rodzicom i zapowiedział, że przed końcem kariery rozegra pożegnalny mecz dla reprezentacji Katalonii.

– Większość mojej kariery spędziłem za granicą i bardzo się cieszę, że mogę pożegnać się z Katalonią. Federacja Piłki Nożnej Katalonii pracuje nad organizacją meczu na początku czerwca – ujawnił 32-latek.

