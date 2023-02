PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Karim Benzema stał się drugim najlepszym strzelcem w historii Realu Madryt w La Lidze. Francuz w środowym meczu przeciwko Elche (4:0) zdobył dwie bramki, dzięki czemu udało mu się wyprzedzić Raula Gonzaleza.

Karim Benzema strzelił 230 goli w La Lidze

To drugi najlepszy wynik w historii Realu Madryt

Na czele tej klasyfikacji pozostaje Cristiano Ronaldo

Benzema będzie zapamiętany na Bernabeu, kolejne osiągnięcie francuskiej legendy

Real Madryt w środowy wieczór na własnym stadionie podejmował Elche w ramach 21. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Królewscy pewnie pokonali swojego rywala 4:0, a autorem dwóch bramek był Karim Benzema, który wykorzystał dwa rzuty karne. To 229. i 230. trafienie Francuza na boiskach Primera Division, dzięki czemu udało mu się wyprzedzić Raula Gonzaleza w klasyfikacji najlepszych strzelców Los Blancos w La Lidze.

Liderem w tym zestawieniu nieprzerwanie pozostaje Cristiano Ronaldo, który 311 razy wpisywał się na listę strzelców. Osiągnięcie Portugalczyka wydaje się nierealne do pobicia. Jeśli chodzi o wszystkie kluby, to w takiej klasyfikacji przed Karimem Benzemą są także Leo Messi (474 gole), Telmo Zarra (252 bramki) oraz Hugo Sanchez (234 gole).

Były reprezentant Trójkolorowych wkrótce ma przedłużyć kontrakt z Realem Madryt o kolejny sezon, ale wszystko wskazuje na to, że kampania 2023/2024 może być dla 35-latka ostatnią spędzoną na Santiago Bernabeu. Tak więc, wydaje się, że doświadczony napastnik realnie może wskoczyć na podium klasyfikacji najlepszych strzelców w historii La Ligi i będzie ustępował tylko legendarnym Leo Messiemu oraz Cristiano Ronaldo.

Karim Benzema występuje w barwach Los Blancos od 2009 roku, kiedy to trafił do stolicy Hiszpanii za 35 milionów euro z Olympique’u Lyon. Co ciekawe, we wczorajszym spotkaniu Realu Madryt z Elche bramkę zdobył również Luka Modrić, który tym samym stał się najstarszym zdobywcą gola w aktualnym sezonie Primera Division (37 lat i 159 dni).

