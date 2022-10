fot. PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Karim Benzema otrzymał Złotą Piłkę dla Najlepszego Piłkarza 2022 roku. Zawodnik ostatnio wprost powiedział, że nie wyobrażał sobie, że może zakończyć karierę bez takiego wyróżnienia.

Karim Benzema z ogromną przewagą wygrał Złotą Piłkę

Wręczenie nagrody Francuzowi było praktycznie formalnością

Zawodnik podzielił się swoimi wrażeniami po otrzymaniu nagrody

Benzema najlepszy, werdykt sprawiedliwy

Karim Benzema w wieku 34 lat wygrał Złotą Piłkę. W plebiscycie France Footbal zawodnik wyprzedził między innymi Sadio Manę, Kevina De Bruyne, czy Roberta Lewandowskiego.

– Patrząc na Złotą Piłkę, czuję radość i dumę. Od razu pojawia się wiele wspomnień i momentów z mojej kariery. Nie ma lepszej nagrody w sporcie niż ta. To jest coś innego, wspaniałego, złotego – szczyt piękna. I nie możesz tego kupić. I to moje, sam to mam. Szaleństwo – mówił Benzema cytowany przez France Football.

Zobacz także:

Karim Benzema znów kontuzjowany. Real potwierdza Karim Benzema został wykluczony z rywalizacji Realu Madryt z Sewillą, która odbędzie się w sobotę wieczorem, oficjalnie potwierdził klub. Francuz odczuł wczoraj pewien dyskomfort podczas treningu, po czym pojawiły się doniesienia, że ​​napastnik nie wystąpi w sobotnim hicie La Liga. Benzema nie wystąpi w meczu przeciwko Sevilli Real Madryt oficjalnie potwierdził kontuzję Francuza Początek meczu Czytaj dalej…

– Złota Piłka to ukoronowanie mojej kariery, życia, historii. Nie wyobrażałem sobie, że zakończyłbym karierę bez otrzymania tej nagrody. Zrobiłem dla tego wszystko, ale zdobycie Złotej Piłki nie było obsesją. A jednak doprowadzało mnie to do szału. Jeśli zostaniesz posiadaczem tej nagrody, na zawsze zapiszesz się w historii swojego sportu. Gram w piłkę nożną, aby coś zostawić, nawet jeśli to tylko akcje, emocje – dodał Francuz.

Środkowy napastnik w tym sezonie wystąpił w jedenastu meczach, w których zdobył sześć bramek. Okazję na poprawę tego bilansu zawodnik będzie miał już we wtorek, gdy Królewscy zmierzą się z RB Lipsk w Lidze Mistrzów.

Czytaj więcej: Sevilla nie zaskoczyła Królewskich w Madrycie. Real odjechał rywalom w tabeli [WIDEO]