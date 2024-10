Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Karim Benzema

Benzema wspiera Viniciusa

Poniedziałkowa gala Złotej Piłki nadal wzbudza ogromne emocje. Znaczna część futbolowego świata nie może pogodzić się z faktem, iż to nie Vinicius Junior sięgnął po najważniejszą nagrodę. Chociaż Brazylijczyk był faworytem do zwycięstwa, na “ostatniej prostej” wyprzedził go Rodri. O rozstrzygnięciu plebiscytu piłkarz i Real Madryt mieli wiedzieć jeszcze przed rozpoczęciem gali, dlatego postanowili ją zbojkotować.

Jak Karim Benzema postrzega te wydarzenia? O to postanowił go zapytać Edu Aguirre z El Chiringuito TV.

– Nie mam nic do Rodriego, to dobry piłkarz, ale siedzę na kanapie i oglądam telewizję, a Rodri nie robi nic, co mogłoby sprawić, że będziesz zachwycony. Vini zrobił to nie raz. Myślę, że to skomplikowane, gdy cały świat widzi, że wygrywasz Złotą Piłkę, a na koniec, dzień wcześniej lub godzinę wcześniej, mówią, że jej nie wygrasz. To bardzo skomplikowane. Vinicius to dobry chłopak, będzie pracował i pewnego dnia wygra Złotą Piłkę. Rozmawiałem z nim. Jest smutny. Ale to normalne.

Karim Benzema od lata 2023 rok występuje w Al-Ittihad, do którego przeniósł się z Realu Madryt. Zdobywca Złotej Piłki w 2022 roku rozegrał aż 186 spotkań z Viniciusem Juniorem, z którym dzielił szatnię od sezonu 18/19.