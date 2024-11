Bellingham zabrał głos na temat Złotej Piłki. Nie zgadza się z werdyktem

Associated Press / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham i Rodri

Jude Bellingham: Złota Piłka powinna trafić w ręce piłkarza Realu

Nie milkną echa tegorocznej gali Złotej Piłki, która odbyła się niecały miesiąc temu. Zdecydowanym faworytem do sięgnięcia po nagrodę był Vinicius Junior, jednak statuetka ostatecznie trafiła do Rodriego, co wzbudziło ogromne kontrowersje. Werdykt podzielił opinię publiczną i nadal jest gorącym tematem w mediach. Jude Bellingham wziął udział w konferencji prasowej przed spotkaniem Liverpool – Real Madryt w Lidze Mistrzów.

Wśród pytań od dziennikarzy oczywiście nie zabrakło tego dotyczącego wspomnianego plebiscytu. – Moim zdaniem Złota Piłka powinna trafić w ręce piłkarza Realu Madryt. W ostatniej kampanii szczególnie wyróżnił się Vinicius Junior. Ale to tylko moja opinia i nie mam nic do Rodriego. Jest genialnym zawodnikiem. Jednak poprzedni sezon w naszym wykonaniu powinien zostać doceniony – powiedział etatowy reprezentant Anglii, cytowany przez Fabrizio Romano.

Przypomnijmy, że drużyna Królewskich zdominowała sezon klubowy, wygrywając w kampanii 2023/2024 mistrzostwo La Ligi, Ligę Mistrzów oraz Superpuchar Hiszpanii. Natomiast Rodri cieszył się z triumfu w Premier League i mistrzostwach Europy. Z drugiej strony Dani Carvajal również zdobył złoty medal na Euro 2024, a zajął dopiero 4. miejsce. Zaraz za gwiazdą Manchesteru City uplasowali się jego koledzy z zespołu – Vinicius Junior oraz Jude Bellingham.