Barcelona zna oficjalny werdykt La Liga ws. Daniego Olmo i Pau Victora

Barcelona “wzmocniona”

Walka trwa, ale on już jest wielki. Joan Laporta dopiął swego – Barcelona uzyskała środek zapobiegawczy w kwestii rejestracji Daniego Olmo i Pau Victora. Dzięki decyzji Wyższej Rady Sportu (CSD), która uchyliła wcześniejsze ograniczenia, obaj zawodnicy zostali dopuszczeni do gry. Otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie – na stronie La Liga w zakładce “transfery” pojawiły się nazwiska wspomnianych zawodników.

Dani Olmo i Pau Victor zostali zarejestrowani jako gracze Barcelony i mogą wystąpić już w niedzielnym finale Superpucharu Hiszpanii. Chociaż Joan Laporta i środowisko związane klubem ze stolicy Katalonii w tej chwili świętują, to wszyscy są świadomi, że to nie koniec pracy w kwestiach finansowych i formalnych. Środek zapobiegawczy to rozwiązanie wyłącznie tymczasowe. To oznacza, że władze Blaugrany nadal nie mogą spać spokojnie.

Zwłaszcza wobec… protestów niektórych ekip La Liga. Las Palmas wystosowało pismo, w którym nie zgadza się z “ulgowym” traktowaniem Barcy. Los Amarillos wzywają do ochrony “uczciwej i zrównoważonej piłki nożnej, opartej na jasnych zasadach uzgodnionych przez wszystkie kluby”.

– Dobre wieści dla FC Barcelony. Dani Olmo i Pau Víctor zostali zgłoszeni do rozgrywek La Liga, a zatem są dostępni do wyboru przez trenera Hansiego Flicka, w tym na niedzielny finał Superpucharu Hiszpanii – tak brzmi komunikat Blaugrany ws. rejestracji obu piłkarzy.