IMAGO/ Sergio Ruiz Na zdjęciu: Lamine Yamal (FC Barcelona)

FC Barcelona przedłużyła współpracę z dwoma nastoletnimi zawodnikami

Lamine Yamal i Alejandro Balde podpisali długoterminowe umowy z FCB

Yamal ma w dorobku zaledwie jeden mecz w seniorskiej ekipie Blaugrany, natomiast Balde zaliczył już 51 spotkań

Barcelona zadbała o przyszłość kadry

FC Barcelona nie tylko wzmacnia kadrę pozyskując zawodników z innych klubów, ale także działa na własnym terytorium. Celem Blaugrany było przedłużenie współpracy z dwiema nastoletnimi gwiazdami, Laminem Yamalem i Alejandro Balde. O rozmowach prowadzonych z tym duetem media informowały już od kilku dni.

Teraz doniesienia oficjalnie się potwierdzają, informuje Fabrizio Romano. Lamine Yamal związał się z Dumą Katalonii umową ważną do 30 czerwca 2026 roku, natomiast Alejandro Balde podpisał kontrakt obowiązujący aż do 30 czerwca 2028 roku. Obaj gracze to wychowankowie ekipy z Camp Nou.

W poprzednim sezonie Balde zaliczył aż 44 mecze w koszulce FCB, natomiast Yamal tylko zadebiutował w seniorskiej ekipie Barcy. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii zapisał na swoim koncie siedem minut w pojedynku z Betisem.