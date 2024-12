Barcelona w cieniu konfliktu. Co się dzieje między De Jongiem a Raphinhą? Źródło: Sport.es Mateusz Bednarski Frenkie de Jong ponownie znalazł się w centrum uwagi, tym razem z powodu kontrowersji wokół opaski kapitańskiej. Wydarzenia z meczu przeciwko UD Las Palmas wywołały pytania o hierarchię w szatni Barcelony, donosi "Sport".

Aflo Co. Ltd. / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: De Jong i Raphinha