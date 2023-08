Robert Lewandowski nie strzelił bramki w dwóch ostatnich meczach towarzyskich FC Barcelony. Czy Polak wróci do strzelania podczas meczu o Puchar Gampera, w którym jego zespół zmierzy się z Tottenhamem? Znamy już wyjściowe składy na to starcie.

IMAGO / Kevin Jairaj Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona zmierzy się we wtorek z Tottenhamem w ramach Pucharu Gampera

Poznaliśmy już wyjściowe składy na to starcie. W pierwszej jedenastce gospodarzy znalazło się miejsce dla Roberta Lewandowskiego

Początek meczu już o godzinie 20:00

FC Barcelona – Tottenham: znamy wyjściowe składy

Mecz o Puchar Gampera to mecz towarzyski, acz wyjątkowy dla FC Barcelony. Jest to co roku ostatni sparing, którego stawką jest trofeum imienia założyciela klubu. Przy tym mistrzowie Hiszpanii dokonują też prezentacji drużyny przed nadchodzącym sezonem. Tym razem okazja jest jeszcze bardziej wyjątkowa, bo przecież Duma Katalonii przeprowadziła się na Estadi Olimpic Lluis Companys na czas prac remontowych na Camp Nou. W tym roku Blaugrana zaprosiła do rozegrania tego meczu angielski Tottenham. Poznaliśmy wyjściowe składy na nadchodzące starcie.

W bramce gospodarzy stanie Marc-Andre ter Stegen. Przed Niemcem ujrzymy kJulesa Kounde, Ronalda Araujo, Erica Garcię i Alejandro Balde. Drugą linię stworzą Oriol Romeu, Pedri i Frenkie de Jong, wspierani przez Gaviego. Robertowi Lewandowskiemu partnerować będzie z kolei Raphinha.

👥 Barça XI for the Gamper Trophy#GamperBarça pic.twitter.com/PUbVxSajrd — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2023

Z kolei Ante Postecoglou postawił między słupkami na Guglielmo Vicario. W obronie zagrają Pedro Porro, Davinson Sanchez, Eric Dier oraz Sergio Reguilon. W pomocy ujrzymy zaś Olivera Skippa, Yvesa Bissoumę i Giovaniego Lo Celso. Jako, że zabrakło Harry’ego Kane’a, tercet ofensywny stworzą Ivan Perisić, Richarlison oraz Manor Solomon.

Our team to take on Barcelona! 💪 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 8, 2023

Wyjściowe składy na mecz Barcelona – Tottenham:

FC Barcelona: ter Stegen – Kounde, Araujo, Garcia, Balde – Romeu, Pedri, Frenkie de Jong, Gavi – Lewandowski, Raphinha

Tottenham: Vicario – Porro, Dier, Sanchez, Reguilon – Skipp, Bissouma, Lo Celso – Solomon, Richarlison, Perisić

Początek meczu już o godzinie 20:00.

Zobacz też: Harry Kane nie wystąpi we wtorkowym meczu z Barceloną.

