Barcelona remisuje z Betisem, a jej piłkarz traci… ząb

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Real Betis - FC Barcelona

Barcelona “bez zęba”

Pięć ostatnich meczów w La Liga i pięć punktów – takim dorobkiem może “pochwalić się” Barcelona. Duma Katalonii mierzyła się z takimi ekipami, jak Real Sociedad, Celta Vigo, Las Palmas, Mallorca czy Real Betis i tylko w jednym starcie sięgnęła po zwycięstwo. Wydawało się, że po sukcesie w pojedynku na Son Moix Blaugrana rozpocznie serię wygranych, ale została zatrzymana na Estadio Benito Villamarin.

W starciu z Andaluzyjczykami nie zabrakło właściwie niczego. Robert Lewandowski strzelił gola, dzięki analizie VAR podyktowano jedenastkę dla Betisu, Hansi Flick został wyrzucony na trybuny z powodu zbyt ekspresyjnej reakcji na decyzję arbitra, a jeden z zawodników gości zakończył rywalizację… bez zęba. Dani Olmo ucierpiał w jednym z pojedynków, co mogli dostrzec najbardziej spostrzegawczy oglądający.

Jeżeli chcemy myć precyzyjni, Olmo stracił koronę “jedynki”, a nie swój właściwy ząb. W tym przypadku “straty” są nieco mniejsze, a pomocnik zapewne szybko uzupełni ubytek.

Dani Olmo zaliczył znakomite wejście do zespołu – już w debiucie wpisał się na listę strzelców. W dwóch kolejnych spotkaniach także trafił do siatki. Niestety, we wrześniu doznał kontuzji mięśniowej, która wykluczyła go z udziału w sześciu potyczkach. Do tej pory rozegrał 11 meczów, w których zdobył sześć bramek.