PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong i Ricardo de Burgos Bengoetxea

Poznaliśmy obsadę sędziowską nadchodzącej kolejki La Ligi

Hitowy pojedynek FC Barcelony z Realem Madryt poprowadzi Ricardo de Burgos Bengoetxea

Arbiter poprowadził niedawne El Clasico w Superpucharze Hiszpanii, wygrane pewnie przez Dumę Katalonii

De Burgos Bengoetxea rozjemcą meczu weekendu

W piątek rozpocznie się 26. kolejka La Ligi. Jej największym hitem jest bez wątpienia pojedynek FC Barcelony z Realem Madryt. Może on znacząco wpłynąć na walkę o tytuł mistrzowski. Obecnie Blaugrana ma dziewięć punktów przewagi. Jeśli wygra lub zremisuje, gospodarze będą już na ostatniej prostej w drodze po puchar za zwycięstwo w lidze. Jeśli jednak zatriumfują Królewscy, ich dystans do lidera stopnieje do sześciu oczek.

Nic dziwnego, że wybór sędziego głównego tego spotkania był gorącym tematem w mediach, zwłaszcza w ostatnim czasie, gdy opinia medialna żyje tzw. “sprawą Negreiry”. W czwartek RFEF poinformowało jednak, że rozjemcą Klasyku zostanie Ricardo de Burgos Bengoetxea.

⚖️ ÁRBITROS | Estos son los colegiados designados para la 26ª jornada en Primera División.



🟨🟥 Designaciones completas: https://t.co/OPk23QgheI pic.twitter.com/QkedR5IKbn — RFEF (@rfef) March 16, 2023

Dla 37-letniego arbitra nie będzie to bynajmniej pierwszyzna. W połowie stycznia poprowadził pojedynek gigantów w finale Superpucharu Hiszpanii. Finał nie odbił się echem z powodu kontrowersji sędziowskich, a jedynie przez świetną dyspozycję zwycięskiej Barcelony (3:1). Jeśli chodzi o La Ligę, de Burgos Bengoetxea prowadził trzy ligowe spotkania Blaugrany w tym sezonie: z Realem Valladolid, Valencią i Realem Betis. Lider tabeli wygrał je wszystkie. 37-latek był też rozjemcą lutowego meczu Realu Madryt z Elche, w którym Królewscy nie dali szans czerwonej latarni (4:0).

Początek pojedynku na szczycie hiszpańskiej ekstraklasy już w niedzielę o godzinie 21:00.

Zobacz też: Kontuzjowany Dembele na trybunach meczu Championship.

FC Barcelona Real Madryt 2.19 3.60 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 marca 2023 22:35 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin