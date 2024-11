Barcelona chce nagrodzić Lewandowskiego. Efekt wybitnej formy

QSP / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski na dłużej w Barcelonie? Polak może dostać umowę do 2027 roku

FC Barcelona odkąd stery w klubie przejął Hansi Flick to maszyna nie do zatrzymania. Oczywiście po drodze zdarzyły się Dumie Katalonii dwie wpadki, ale porażki z AS Monaco i Osasuną to jedyne mecze, które nie zakończyły się zwycięstwem Katalończyków.

Flick i Lewandowski symbolami odrodzenia Barcelony

Przede wszystkim na słowa uznania zasługuje Hansi Flick, który odmienił Barcelonę. W 16 meczach Blaugrana pod wodzą nowego trenera odniosła aż 14 zwycięstw. Do tego imponować może bilans bramkowy, który łącznie wynosi aż 55:16. Co ciekawe, jeśli zespół z Camp Nou strzeli minimum trzy bramki w obu następnych meczach, to pobije ponad 80-letni klubowy rekord.

Obok niemieckiego szkoleniowca kluczową postacią jest oczywiście Robert Lewandowski. Reprezentant Polski zachwyca formą i skutecznością, czego dowodem jest 19 bramek w 16 meczach we wszystkich rozgrywkach. Warto pamiętać, że umowa Polaka wygasa w czerwcu tego roku. Jednak w kontrakcie istnieje zapis, który przedłuży go o kolejne 12 miesięcy. Wystarczy, że napastnik rozegra co najmniej 50% spotkań w bieżącym sezonie.

Ciekawe informacje ws. przyszłości Roberta Lewandowskiego przekazał dziennikarz Adrian Sanchez. Według niego – co wydaje się oczywiste – w Barcelonie są bardzo zadowoleni z 36-latka. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że klub przedłuży umowę Polaka o dodatkowy rok, czyli do czerwca 2027 roku.