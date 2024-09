Barcelona znokautowana. Osasuna zdemolowała ekipę Flicka [WIDEO]

FC Barcelona przegrała w 8. kolejce La Liga z Osasuną (2:4). Była to pierwsza porażka pod wodzą Hansiego Flicka w rozgrywkach ligowych. Robert Lewandowski spędził na boisku 70. minut.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Osasuna - Barcelona

Osasuna odniosła historyczne zwycięstwo nad Barceloną

FC Barcelona w sobotę wieczorem udała się na wyjazd do Pampeluny, aby zmierzyć się w 8. kolejce La Liga z Osasuną. Hansi Flick przed spotkaniem zdecydował się na rotację składem. W wyjściowym składzie zabrakło m.in. Lamine Yamala, Alejandro Balde czy Raphinhi.

W pierwszej połowie o dziwo to drużyna gospodarzy pokazała się z lepszej strony. Mimo faktu, że Barcelona przeważała z grą przy piłce, to Osasuna wykazała się lepszą skutecznością, zdobywając dwie bramki. Jako pierwszy do siatki Inakiego Peny trafił Ante Budimir. W 18. minucie po dośrodkowaniu Bryana Zaragozy w pole karne mocnym strzałem głową pokonał bramkarza rywali.

𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐁𝐔𝐃𝐈𝐌𝐈𝐑 𝐒𝐓𝐑𝐙𝐄𝐋𝐀 𝐆𝐎𝐋𝐀 𝐅𝐂 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐈𝐄! ⚽️😱



CA Osasuna prowadzi z Blaugraną! 💥 Jak odpowie Duma Katalonii? 👀



Włączcie Eleven Sports 1! #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/Zj5717yyUk — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 28, 2024

Dziesięć minut po zdobyciu pierwszego gola wynik meczu podwyższył Bryan Zaragoza. Skrzydłowy wyszedł sam na sam z golkiperem i oszukał Inakiego Penie. Po ominięciu bramkarza miał przed sobą pustą bramkę i bez problemu umieścił piłkę w siatce.

𝐁𝐑𝐘𝐀𝐍 𝐙𝐀𝐑𝐀𝐆𝐎𝐙𝐀! ⚽🔥 𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐆𝐎𝐋! 😍🤌



Ależ zabawił się z Iñakim Peñą zawodnik CA Osasuny! 🤯 Czapki z głów! 👌 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/3NFSWOaASu — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 28, 2024

Barcelona w drugiej połowie rzuciła się do odrabiania strat, a gol Pau Victora dał kibicom Blaugrany odrobinę nadziei. Młody napastnik w 53. minucie wykorzystał fatalny w skutkach błąd golkipera Osasuny i strzałem z dystansu pokonał Sergio Herrerę.

𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐖𝐏𝐀𝐃𝐊𝐀 𝐆𝐎𝐋𝐊𝐈𝐏𝐄𝐑𝐀 𝐂𝐀 𝐎𝐒𝐀𝐒𝐔𝐍𝐘! 🫣😳



Całkowicie pogubił się Sergio Herrera! 😬 Pau Víctor autorem kuriozalnej bramki! ⚽



Czy FC Barcelona pójdzie za ciosem i odrobi straty? 👀 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/CCUnBMFJO1 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 28, 2024

Starania w doprowadzeniu do remisu storpedował jednak Sergi Dominguez, który w polu karnym faulował zawodnika drużyny przeciwnej. Guillermo Cuadra, czyli arbiter zawodów bez wahania wskazał na wapno. Do piłki ustawionej jedenaście metrów od bramki Peni podszedł Ante Budimir. Chorwat oddał precyzyjny strzał, nie pozostawiając bramkarzowi większych szans na skuteczną interwencję.

🎯 𝐃𝐮𝐛𝐥𝐞𝐭 𝐀𝐧𝐭𝐞 𝐁𝐮𝐝𝐢𝐦𝐢𝐫𝐚! ⚽️⚽️



Chorwat wykorzystuje rzut karny i CA Osasuna ponownie wychodzi na dwubramkowe prowadzenie z FC Barceloną! 🔥#lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/dI2mOsyptI — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 28, 2024

W ostatnich pięciu minutach regulaminowego czasu gry obie drużyny zafundowały kibicom przepiękne bramki. Najpierw Abel Bretones popisał się spektakularnym trafieniem z dystansu. Następnie w odpowiedzi piękną bramkę zza pola karnego zdobył Lamine Yamal.

💣 𝐅𝐀𝐍𝐓𝐀𝐒𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐅𝐈𝐄𝐍𝐈𝐄 𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄’𝐀 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐋𝐀! 💣



Spójrzcie na prawdziwą bombę w wykonaniu Hiszpana! 👇😍



Ostatecznie CA Osasuna wygrała z FC Barceloną 4:2! 🤯 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/QLqnRzI9k2 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 28, 2024

Ostatecznie FC Barcelona po raz pierwszy w tym sezonie musiała uznać wyższość rywala w rozgrywkach ligowych. Osasuna niespodziewanie, ale zasłużenie odniosła zwycięstwo (4:2) przed własną publicznością.

Robert Lewandowski spędził na murawie 70. minut, po czym został zmieniony przez Marca Casado. Polak zaliczył 23 kontakty z piłką i oddał dwa strzały w tym jeden w światło bramki. Ponadto wygrał 3 pojedynki w walce o piłkę oraz zaliczył 9 na 12 dokładnych podań.