Sergio Busquets ma kontrakt ważny do 30 czerwca tego roku. Barcelona podjęła decyzję w sprawie swojego doświadczonego wychowanka.

Pressfocus Na zdjęciu: Joan Laporta i Sergio Busquets

Nie wiadomo gdzie w przyszłym sezonie będzie grał Sergio Busquets

Barcelona chce zatrzymać swoją legendę

Doświadczony pomocnik ma dostać ofertę przedłużenia umowy

Laporta zapowiedział ofertę kontraktu dla legendy Barcelony

Sergio Busquets niedawno został piłkarzem z największą liczbą występów w El Clasico (46). 34-latek może mieć problem z wyśrubowaniem tego rekordu. Jego kontrakt wygasa już w lipcu tego roku. Barcelona ma jasne stanowisko w tej sprawie.

– Busquetsowi kończy się kontrakt, a on jest fundamentalną osobą w szatni, ma sposób gry, który tworzy nasz system. Xavi chce, żeby został, a on myśli, co zrobić. Ma oferty, aby kontynuować swoją karierę na innym poziomie – komentuje Joan Laporta.

– Nie złożyliśmy jeszcze konkretnej propozycji, ale wkrótce to zrobimy. Jako klub planujemy, żeby został na kolejny rok. Przy zawodnikach w tym wieku chcemy, żeby przedłużenia kontraktów były z roku na rok. On musi to rozważyć. Busquets jest punktem odniesienia w świecie futbolu – ocenił prezydent Barcelony.

Czytaj także: Camp Nou w przebudowie. Znamy datę zakończenia prac