FC Barcelona nie radzi sobie bez tego zawodnika. Jeden punkt w trzech meczach

FC Barcelona po raz kolejny zmaga się z brakiem swojej młodej gwiazdy, Lamine'a Yamala. Jego nieobecność spowodowana kontuzją kostki wyraźnie odbija się na ofensywnej sile drużyny, co było widać podczas meczu z Celtą Vigo.

Hansi Flick

Yamal kluczowy dla Barcelony pod wodzą Flicka

Lamine Yamal stał się w tym sezonie jednym z kluczowych zawodników FC Barcelony. Niestety, kontuzja kostki wyeliminowała go z ostatnich dwóch meczów ligowych, co od razu przełożyło się na problemy w ataku drużyny prowadzonej przez Flicka. Podczas spotkania z Celtą Vigo widoczny był brak dynamiki i kreatywności, a nieobecność Yamala zmusiła Hansiego Flicka do przeorganizowania ofensywy. Na skrzydłach zobaczyliśmy Raphinhę i Daniego Olmo, a w środku Lewandowskiego wspieranego przez Gaviego, Pedriego i Casado. Mimo starań i dwóch zdobytych bramek, Barcelona miała problemy z płynnością ataku oraz wywieraniem skutecznej presji.

Statystyki pokazują jasno – gdy Lamine Yamal nie gra, Barcelona traci swoją efektywność. W trzech spotkaniach bez Yamala drużyna zdobyła zaledwie jeden punkt. Sobotni mecz z Celtą, zakończony remisem 2:2, był kolejnym dowodem na to, jak ważną rolę odgrywa młody talent w układance Flicka. Podobna sytuacja miała miejsce we wrześniowym meczu z Osasuną, gdzie brak Yamala od początku meczu osłabił ofensywę, a jego późniejsze wejście z ławki tylko minimalnie poprawiło wynik (porażka 4:2).

Ostatni mecz w San Sebastian przeciwko Realowi Sociedad również obnażył braki Barcelony w grze ofensywnej. Zespół nie był w stanie skutecznie atakować prawą stroną, gdzie brak Yamala uwidocznił się w ograniczonej aktywności Kounde oraz braku wsparcia od Fermina, pełniącego rolę fałszywego skrzydłowego.