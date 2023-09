W sierpniu FC Barcelona przedłużyła umowę z Markiem-Andre ter Stegenem, co ostatecznie wpłynęło na obniżenie pensji przez Niemca. Teraz mistrzowie Hiszpanii chcą, by na podobne rozwiązanie zgodził się Frenkie de Jong.

IMAGO /Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong jest kluczowym graczem dla Xaviego. Latem został też jednym z kapitanów FC Barcelony

Obecna umowa Holendra obowiązuje do 2026 roku

Klub chce, by pomocnik zgodził się na przedłużenie kontraktu o kolejne trzy lata. Jednocześnie pensja 26-latka uległaby obniżeniu

Czy de Jong udowodni przywiązanie do Barcelony? Klub ma plan

Latem FC Barcelona przedłużyła umowę z Markiem-Andre ter Stegenem. Poprzedni kontrakt Niemca obowiązywał do 2025 roku, a obecny wiąże bramkarza z Blaugraną o trzy kolejne sezony. Jednocześnie wicekapitan drużyny zgodził się na obniżkę pensji.

Mundo Deportivo donosi, że teraz mistrzowie Hiszpanii chcą powtórzyć ten manewr z Frenkiem de Jongiem. Przed rokiem klub niemal wypychał 26-latka z Katalonii, naciskając, by odszedł do Manchesteru United. W minionym sezonie Holender został jednak kluczowym elementem zespołu Xaviego Hernandeza. Trener nie wyobraża sobie wyjściowego składu bez pomocnika. Dlatego też klub liczy, że przywiązanie de Jonga do miasta i samej drużyny sprawi, że zgodzi się na podobne rozwiązanie, co ter Stegen. Tego lata Holender został wybrany czwartym kapitanem.

Jednocześnie dziennik podkreśla, że otoczenie gracza nie spieszy się z negocjacjami, zwłaszcza, że obecna umowa obowiązuje do 2026 roku. Zanim agenci zgodzą się na nowy kontrakt, chcą mieć pewność, że 26-latek będzie w przyszłości ważnym graczem.

De Jong rozegrał komplet minut w dotychczasowych czterech meczach La Ligi. Strzelił w nich jedną bramkę.

