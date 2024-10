Lewandowski blisko historycznego osiągnięcia w FC Barcelonie

Robert Lewandowski po licznych spekulacjach dotyczących jego przyszłości w FC Barcelonie, udowodnił, że klub podjął słuszną decyzję, stawiając na niego w tym sezonie Dzięki świetnej formie, Polak zbliża się do historycznego osiągnięcia, które zapisze go na stałe w annałach hiszpańskiego futbolu.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski kluczowym piłkarzem Barcelony pod wodzą Flicka

Robert Lewandowski rozpoczął sezon w imponującym stylu, strzelając już dziewięć goli – siedem w La Liga i dwa w Lidze Mistrzów. Jego występ przeciwko Young Boys, gdzie zdobył dwie bramki przyczyniając się do efektownego zwycięstwa Barcelony 5:0, tylko podkreślił jego niesamowitą dyspozycję. Polak obecnie dzieli rekord z Lionelem Messim, osiągając średnią 0,79 gola na mecz w europejskich rozgrywkach, co czyni go jednym z najskuteczniejszych piłkarzy na Starym Kontynencie, donosi “Barca Universal”.

Zbliżający się mecz z Alaves może być wyjątkowy dla Lewandowskiego, który jest zaledwie o jedno trafienie od osiągnięcia 50 goli w La Liga w barwach Barcelony. Obecnie ma na swoim koncie 49 bramek w lidze i łącznie 66 licząc wszystkie rozgrywki. Osiągnięcie tej liczby po zaledwie nieco ponad dwóch sezonach czyni go jednym z najszybszych zawodników w historii Barcelony, którzy mogą się poszczycić takim sukcesem.

Dla porównania, Lionel Messi potrzebował pięciu sezonów, aby zdobyć 50 bramek dla Barcelony, Neymar trzech, a Luis Suarez dokonał tego w swoim drugim sezonie w klubie. Lewandowski udowadnia, że mimo przekroczenia trzydziestki, wciąż potrafi być jednym z najważniejszych zawodników na świecie. Co więcej, tylko pięciu piłkarzy powyżej 30. roku życia strzeliło więcej goli dla Barcelony: Messi, Suarez, Cesar Rodriguez, Enrique Castro oraz Sandor Kocsis.

Lewandowski stał się filarem drużyny, szczególnie w rozgrywkach La Liga, gdzie w sześciu z ośmiu meczów tego sezonu miał kluczowy wkład w wynik, zdobywając bramki i notując asysty. Najbliższy rywal Barcelony, Alaves, wydaje się być szczególnie „ulubionym” rywalem Polaka – w zeszłym sezonie strzelił im trzy gole w dwóch spotkaniach.

