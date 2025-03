Barcelona pod wrażeniem jego formy. Zaoferuje nową umowę

Barcelona przedłużyła już umowy wielu swoich gwiazd, a w planach ma kolejne kluczowe rozmowy. Klub jest pod wrażeniem formy Julesa Kounde, dlatego chce go zatrzymać za wszelką cenę - informuje Toni Juanmarti.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Kounde kolejnym piłkarzem z nową umową?

Barcelona od początku sezonu ma za sobą wiele udanych rozmów kontraktowych. Zdołała bowiem zatrzymać na dłużej takich piłkarzy, jak Pedri, Gavi, Pau Cubarsi czy Ronald Araujo. To dopiero początek, bowiem klub nieustannie pracuje nad nową umową dla Frenkiego de Jonga. W gabinetach padł również temat przyszłości Julesa Kounde. Władze klubu nie dopuszczą do jego odejścia, dlatego także w jego przypadku można spodziewać się oficjalnych komunikatów.

Kounde w obecnej formie jest absolutnie czołowym prawym obrońcą świata. Dla Hansiego Flicka to postać nie do zastąpienia – znakomicie współpracuje na prawej stronie z Lamine Yamalem, który może przy nim błyszczeć. 26-latek ściąga na siebie zainteresowanie gigantów Premier League, w tym między innymi Chelsea, Arsenalu czy Liverpoolu. Każdy z tych klubów jest w stanie zrobić wiele, byle tylko przekonać reprezentanta Francji do hitowego transferu. Barcelona wiąże z nim przyszłość, więc sprzedaż nie wchodzi w grę.

Aby skutecznie odstraszyć potencjalnych zainteresowanych, Blaugrana niebawem rozpocznie rozmowy w sprawie jego nowego kontraktu. Obecny obowiązuje do 2027 roku, więc w teorii nie trzeba się z tym spieszyć, natomiast Duma Katalonii chce w ten sposób pokazać, jak bardzo ceni Kounde.

Klub jest bardzo zadowolony z dyspozycji Julesa Kounde i już myślą o przedłużeniu jego umowy. [@tjuanmarti] (1️⃣) — BarcaInfo (@_BarcaInfo) March 12, 2025

W tym sezonie Kounde rozegrał 42 mecze we wszystkich rozgrywkach. Uzbierał trzy bramki i osiem asyst.