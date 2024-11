Flick odmienił niechcianego gwiazdora Barcelony. Teraz będzie kluczowy?

Frenkie de Jong po długiej przerwie wraca do pełni sił i jest gotowy na większe wyzwania. Holenderski pomocnik ma szansę wystąpić w podstawowym składzie Barcelony w najbliższym meczu z Espanyolem.

QSP / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

De Jong szybko może zadomowić się w wyjściowym składzie Barcelony

Frenkie de Jong po ponad pięciu miesiącach nieobecności powraca na boisko w pełnej dyspozycji. Holender stopniowo buduje swój rytm meczowy, grając ostatnio w spotkaniach Barcelony przeciwko Young Boys, Alaves oraz Bayernowi Monachium. Jego 45-minutowy występ w drugiej połowie przeciwko Realowi Madryt pokazał, że jest gotów na większe obciążenia. Wprowadzony po przerwie, pomógł Blaugranie zdominować gospodarzy i odnieść przekonujące zwycięstwo 4:0.

Zobacz wideo: To był last call dla Szczęsnego

De Jong emanował elegancją, dyrygując grą zespołu, wykazując się znakomitym pressingiem i odzyskiwaniem piłki. Był to powrót do wielkiej formy gracza uznawanego za jedną z najważniejszych inwestycji Barcelony w ostatnich latach, i to w meczu o dużym znaczeniu.

Trener Hansi Flick w pełni ufa Holendrowi i wierzy, że może on stać się integralną częścią drużyny w przyszłości. Barcelona musi jednak szybko rozwiązać kwestię kontraktu De Jonga, którego obecna umowa wygasa w 2026 roku, a negocjacje w sprawie przedłużenia utknęły w martwym punkcie. Pomocnik wielokrotnie był wskazywany jako główny kandydat do odejścia z klubu z uwagi na wysoką wartość rynkową i sporą pensję. Jednak pod wodzą nowego szkoleniowca De Jong już wkrótce może okazać się kluczowym elementem środka pola.

Zobacz również: Barcelona musi dokonać trudnego wyboru. Jedna gwiazda nie zostanie zarejestrowana!