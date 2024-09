Barcelona z nowym problemem. Pomocnik wypada z gry na miesiąc

Barcelona ma poważne zmartwienie. Podczas zgrupowania reprezentacji Hiszpanii do lat 21 kontuzji doznał Fermin Lopez. Zawodnik może wrócić do gry po około miesiącu - donosi Rafa Acevedo z "El Chiringuito TV".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Fermin Lopez kontuzjowany, kłopot dla Hansiego Flicka

FC Barcelona w sezonie 2024/25 prezentuje się znakomicie pod kierunkiem nowego trenera, Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec, który objął stery katalońskiego klubu latem, szybko wprowadził swoją filozofię gry, co przynosi znakomite rezultaty. Duma Katalonii z kompletem punktów jest na czele tabeli La Liga. Robert Lewandowski i spółka w miniony weekend zmiażdżyli Real Valladolid (7:0).

We wtorek do Barcelony z kontuzją wrócił Fermin Lopez, który przebywał na zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii U-21. Środkowy pomocnik zmaga się z urazem mięśnia czworogłowego lewego uda. Jak podał Rafa Acevedo z “El Chiringuito TV”, prognozy wskazują, że zawodnik może wrócić do pełni sił na początku października.

To kolejny cios dla Blaugrany, która zmaga się z falą kontuzji od początku sezonu. Klub już teraz radzi sobie bez kilku kontuzjowanych zawodników takich, jak Frenkie de Jong, Gavi, Ronald Araujo, Andreas Christensen czy też Marc Bernal.

W obecnym sezonie Lopez rozegrał trzy mecze w La Liga. Łącznie na boisku spędził raptem 57 minut. Wychowanek Barcelony odegrał kluczową rolę w triumfie kadry narodowej na tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

