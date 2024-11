Eric Garcia wróci do gry w Barcelonie później, niż zakładano, o czym donosi "Marca". Obrońca miał być gotów na derby Barcelony, ale jego pauza potrawa kilka tygodni dłużej.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Erik Garcia

Obrońca Barcelony wróci później, niż zakładano

Barcelona w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze, a może powiedzieć, że wręcz imponująco. Gra zespołu przejętego raptem kilka miesięcy temu przez Hansiego Flicka musi się podobać każdemu, kto śledzi ligę hiszpańską. Najlepsza ofensywa La Liga oraz niezwykle szczelna defensywa powodują, że Duma Katalonii jest liderem La Liga i pewnie zmierza w kierunku mistrzostwa Hiszpanii.

WIDEO: Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską

Aktualne osiągnięcia Barcelony muszą imponować biorąc pod uwagę jeszcze jeden fakt. Blaugrana musi się mierzyć ze sporymi problemami finansowanymi, a co za to idzie kadrowymi. Kadra zespołu jest dość przeciętna i wąska, przez co często uzupełniają ją młodzi gracze z akademii. Patrząc chociażby na ławkę rezerwowych można znaleźć kilka zespołów z bardziej okazałymi nazwiskami.

Jednym z kontuzjowanych graczy obecnie jest Eric Garcia. Według informacji przekazanych przez dziennik “Marca”, obrońca będzie musiał pauzować dłużej, niż pierwotnie zakładano. 23-latek miał wrócić do gry już na najbliższy mecz z Espanyolem, ale Hiszpanie donoszą, że gotów będzie kilka tygodni później, po przerwie reprezentacyjnej. Stoper w tym sezonie rozegrał dziewięć spotkań, z czego osiem w La Liga.

