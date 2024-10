Pau Cubarsi to obok Lamine Yamala największy talent w drużynie Barcelony. 17-letni obrońca przyznał, że jego piłkarskim idolem jest Carles Puyol.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Cubarsi chce być jak Puyol

Trudna sytuacja ekonomiczna Barcelony zmusiła do odważniejszego stawiania na wychowanków. W poprzednim sezonie Xavi Hernandez w pełni zaufał Pau Cubarsiemu i Lamine Yamalowi, a obaj szybko wyrośli na prawdziwe gwiazdy światowego formatu. Yamal jest już uważany za jednego z najlepszych piłkarzy, zaś Cubarsi póki co żyje nieco w jego cieniu. 17-letni defensor nie jest tak medialny, jak skrzydłowy, ale wciąż traktuje się go jako gigantyczny talent z potencjałem na czołowego zawodnika na swojej pozycji.

Trzykrotny reprezentant Hiszpanii od początku sezonu pozostaje numerem jeden na środku defensywy. Towarzyszy mu Inigo Martinez, który wykorzystuje problemy zdrowotne Andreasa Christensena i Ronalda Araujo. Cubarsi rozwija się z każdym tygodniem, a Barcelona wierzy, że będzie podporą tej formacji na wiele lat.

Cubarsi imponuje zadziornością i znakomitą techniką, która objawia się chociażby w sposobie wyprowadzenia piłki. Jego warunki fizyczne nie są szczególnie dobre, a mimo to niezwykle trudno go przepchnąć. 17-latek wyjawił, że jego piłkarskim idolem jest Carles Puyol. Chciałby w przyszłości cechować się na boisku takim samym charakterem.

– Moim celem jest posiadania takiego charakteru i poziomu przywództwa jak Puyol. Zarówno na boisku, jak i w szatni i życiu codziennym. Jest liderem, stara się pomagać swoim kolegom z drużyny. Jeśli sprawy nie idą dobrze, motywuje swoją drużynę, a jeśli idą dobrze, prowadzi ją do sukcesu. Dla mnie jest punktem odniesienia – wyznał nastoletni obrońca.