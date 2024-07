Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

N’Golo Kante trafi na wypożyczenie do Barcelony?

Barcelona tego lata przejdzie spore zmiany względem poprzedniego sezonu. Z drużyną nie ma już Xaviego, były szkoleniowiec Dumy Katalonii wraz z końcem poprzedniego sezonu został zwolniony przez władze Barcelony, a jego miejsce zajął Hansi Flick. Doświadczony były selekcjoner reprezentacji Niemiec ma przed sobą bardzo trudne zadanie, bowiem musi odbudować zespół i stworzyć taką ekipę, która będzie mogła rywalizować o najwyższe cele w lidze i Europie.

Do tego konieczne są transfery. Jak do tej pory głównie mówi się o dwóch wielkich ruchach, jakimi byłoby sprowadzenie do Katalonii Nico Williamsa oraz Daniego Olmo. Oba jednak będą wymagać od klubu sporych nakładów finansowych. Niemniej teraz okazuje się, że być może nie będą to jedyne gwiazdy, jakie trafią do Barcelony tego lata. Jak informuje bowiem Toni Juanmarti z dziennika “Sport”, Barca rozważa wypożyczenie z zespołu Al-Ittihad 33-letniego N’Golo Kante.

Francuz, który na minionym Euro 2024 był jedną z wiodących postaci reprezentacji swojego kraju występuje na Półwyspie Arabskim od początku sezonu 2023/24. W tym czasie zanotował 44 występy, w których zdobył cztery bramki i zaliczył sześć asyst. Z pewnością więc nawet pomimo wieku mógłby być cennym wzmocnieniem zespołu Hansiego Flicka. Szczególnie, że wydaje się relatywnie tanią opcją na rynku.

