Barcelona reaguje na ruchy Manchesteru United. Talent dostanie nowy kontrakt

FC Barcelona nie rezygnuje z Marca Bernala. Młody gwiazdor, mimo leczenia poważnej kontuzji, wciąż cieszy się dużym zaufaniem klubu i ma otrzymać propozycję nowego kontraktu. To odpowiedź Blaugrany na zainteresowanie ze strony Manchesteru United, donosi "ESPN".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Bernal przedłuży kontrakt z FC Barceloną

FC Barcelona mierzy się z kryzysem w środku pola, który rozpoczął się jeszcze przed startem sezonu, kiedy Gavi i Frenkie de Jong zmagali się z kontuzjami z poprzedniej kampanii. Jednak prawdziwy cios przyszedł wraz z poważnym urazem Marca Bernala, który doznał zerwania więzadła krzyżowego, wykluczając go z gry na cały sezon.

Pomimo poważnej kontuzji, która przerwała jego dobrze zapowiadającą się karierę, Barcelona nie zrezygnowała z młodego talentu. Według “ESPN”, klub ma ogłosić przedłużenie kontraktu Bernala jeszcze w tym tygodniu. Pomimo zainteresowania Manchesteru United i Newcastle United, które były gotowe aktywować jego klauzulę wykupu wynoszącą 20 milionów euro, Duma Katalonii postanowiła zatrzymać zawodnika i obiecała mu szybki powrót do pierwszego zespołu po wyleczeniu urazu.

Przedłużenie kontraktu to ogromny zastrzyk pewności siebie dla Bernala, który wciąż liczy na długą i owocną karierę na najwyższym poziomie. Barcelona nie tylko zapewniła wsparcie w procesie rehabilitacji, ale również dała jasno do zrozumienia, że widzi w nim kluczowego zawodnika przyszłości. W międzyczasie, podczas jego nieobecności, Hansi Flick postawił na innych młodych graczy, takich jak Marc Casado, by załatać luki w środku pola.

Zobacz również: Motta odstawi Vlahovicia na boczny tor? Ma nowy pomysł na grę Juventusu