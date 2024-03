Atletico Madryt w sobotę przegrało z walczącym o utrzymanie z Cadizem CF (0:2) po dublecie Juanmiego. Chwiejna forma Rojiblancos każe wierzyć, że będą oni musieli do końcówki sezonu drżeć o zajęcie miejsca w czołowej czwórce La Ligi.

IMAGO / Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Juanmi

Cadiz CF sensacyjnie okazało się lepsze od Atletico Madryt (2:0)

Dublet po błędach obrońców Rojiblancos ustrzelił Juanmi

Athletic Club mocno naciska na pięty Atletico w walce o udział w przyszłej edycji Ligi Mistrzów

Atletico nie potrafi ustabilizować formy. Duża wpadka w Kadyksie

Atletico Madryt zanotowało bardzo udaną rundę jesienną. Do pewnego czasu fani liczyli nawet, że to oni rzucą Gironie FC i Realowi Madryt rękawicę w walce o tytuł mistrzowski. Miała w tym pomóc wyborna forma Antoine’a Griezmanna i Alvaro Moraty.

Niestety, ostatnie tygodnie nie są już tak udane dla Rojiblancos. W pięciu ostatnich kolejkach tracili punkty aż trzykrotnie. Nieudany był też dla nich sobotni wyjazd na stadion Cadizu CF.

Zespół walczący o utrzymanie zdołał dwukrotnie zaskoczyć faworytów. W pierwszej połowie Juanmi, choć w teorii otoczony trzema obrońcami, zdołał głową pokonać Jana Oblaka. Po zmianie stron skrzydłowy wypożyczony z Realu Betis wykorzystał zaś fatalny błąd Gabriela, ustrzelając dublet i ustalając wynik na 2:0.

Ten rezultat oznacza, że Atletico traci już sześć punktów do, rozczarowującej przecież, FC Barcelony. Madrytczycy muszą jednak zacząć patrzeć za plecy, a nie przed siebie. Athletic Club traci bowiem do nich już tylko pięć punktów. A należy pamiętać, że Baskowie swój mecz w bieżącej kolejce rozegrają dopiero w niedzielę. Jeżeli podopieczni Diego Simeone nie odzyskają regularności, mogą stracić czwartą pozycję, a co za tym idzie – szansę na lukratywny występ w Lidze Mistrzów.

