Pressfocus Na zdjęciu: Marco Asensio

Marco Asensio jeszcze nie pojawił się na murawie w sezonie 2022/2023. Hiszpańska prasa donosi, że 26-latek nie ma o to pretensji do Carlo Ancelottiego, gdyż jego zdaniem to decyzja klubowych władz.

Real Madryt bardzo chciał sprzedać latem Marco Asensio, któremu pozostał jeszcze rok ważny kontrakt

Zainteresowanie Hiszpanem wykazywały Arsenal FC, Liverpool FC i Manchester United

Marco Asensio jednak wolał zostać w Realu i dalej walczyć o grę w pierwszym składzie

Dlaczego Asensio nie gra w Realu?

Działacze Realu Madryt chętnie sprzedałyby Marco Asensio, tym bardziej, że w przyszłym roku jego kontrakt z Królewskimi dobiega końca. I choć nie brakowało chętnych na usługi 26-letniego skrzydłowego (zainteresowanie nim wykazywały Arsenal FC, Liverpool FC i Manchester United), to jednak 20-krotny reprezentant Hiszpanii zdecydował się zostać na Santiago Bernabeu. Wierzył bowiem, że fiasko transferu Kyliana Mbappe umożliwi mu częstsze występy w ekipie Los Blancos.

Carlo Ancelotti nie zdecydował się jednak wystawić go, ani w rywalizacji o Superpuchar Europy z Eintrachtem Frankfurt (2:0), ani też w inaugurującej sezon 2022/2023 potyczce z Almerią w La Liga. Asensio nie ma jednak pretensji do włoskiego szkoleniowca. Jak donosi bowiem stacja radiowa Cadena Cope, prawy skrzydłowy uważa, że decyzja o jego nie wystawianiu zapadła w klubowych gabinetach władz Realu, gdyż te są poirytowane faktem, że nie udało się go latem wypchnąć z klubu. Sport z kolei pisał, że faktycznie działacze mistrzów Hiszpanii robili wszystko co mogli, aby tylko pozbyć się Asensio.

Sam Asensio z kolei w poprzednim sezonie, po raz pierwszy w swojej karierze uzyskał dwucyfrową liczbę bramek (10), ale grał bardzo nierówno, dlatego też nie dobre statystyki indywidualne, nie sprawiły, że otrzymał propozycję przedłużenia umowy.

